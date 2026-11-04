Julia Paternain tras su histórica maratón en New York: “Dejo la carrera con ganas de volver a correrla”

Tras alcanzar un histórico decimosegundo puesto en la maratón de New York, una de las más importantes del concierto internacional, Julia Paternain aseguró que dejó esta “carrera con hambre de correrla de nuevo”.

“Tengo un montón de sentimientos encontrados sobre esto. Me siento un poco decepcionado con el resultado, pero al mismo tiempo, estoy orgulloso de haber conseguido un maratón MUY (jajaja) de montañas bajo mi cinturón”, inició la uruguaya en un posteo en sus redes sociales.

“Intenté correr controlado durante la primera mitad, esperando poder atrapar a algunas personas en la parte trasera del curso. Sin embargo, me sentí como si nunca podría ir”, añadió la atleta.

Julia Paternain en la Maratón de Nueva York. Foto: Jane Monti.

“¿Desearía haber corrido un poco más agresivamente? Por supuesto. Sin embargo, la vista retrospectiva es 20/20, y todo lo que puedo hacer ahora es aprender de esto. ¡Dejo esta carrera con hambre de correrla de nuevo y no puedo esperar a volver!”, aclara la uruguaya.

Paternain completó la maratón en 2 horas, 29 minutos y 09 segundos, lo que le permitió quedarse con el puesto 12 y, además, fue la mejor latinoamericana de la competencia, que ganó la keniata Shelia Chepkirui con un registro de 2:23’36.

Paternain, que quedó a 4 minutos y 32 segundos de la ganadora volvió a demostrar su gran momento deportivo luego de lo que había sido su excelente actuación en la Maratón de Londres, prueba en la que mejoró su propio récord nacional con 2 horas, 25 minutos y 47 segundos en el pasado mes de abril.

A su vez, la uruguaya reconoció que en los últimos días tuvo una dolencia en el tobillo izquierdo. “Hace unas semanas, empecé a lidiar con un poco de dolor en el tobillo izquierdo, y por la milla 25, mi tobillo derecho había empezado a darme algo de dolor también, posiblemente por sobrecargar mi lado izquierdo. Esa última milla fue realmente solo yo tratando de llegar a la meta. Afortunadamente, esto no afectó demasiado a la carrera, pero solo demuestra lo brutal que puede ser esta distancia a veces”, apuntó.

“Gracias a mi entrenador @jack_polerecky por estar conmigo en cada paso del camino en este viaje loco, y a mi equipo @mckirdytrained por estar siempre ahí para mí. ¡¡GRAN reconocimiento a mi compañero de equipo Kamahelo, que terminó tercero en el equipo masculino!!”, remarcó.

“Gracias a @dorian_kail & @s.grotewold por ser tan grandes organizadores de carreras. Todo el mundo dice que NYC despliega la alfombra roja para ti durante la semana de la carrera, y realmente han estado a la altura de las expectativas”, enfatizó.

“Por fin, gracias a todos los demás atletas en el campo. Es un honor estar rodeado de tantas mujeres increíbles, y he formado relaciones que amaré para siempre”, concluyó.