Los Teros quedaron terceros en el Campeonato Sudamericano de Rugby Sevens y accedieron a los Panamericanos 2027

Los Teros finalizaron en el tercer puesto del Campeonato Sudamericano de Rugby Sevens que se llevó a cabo en Villa Carlos Paz, Córdoba (Argentina) y obtuvieron la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, Perú.

El equipo dirigido por Gabriel Puig, que contó con una importante base de jugadores jóvenes que realizaron sus primeras armas en el combinado Celeste, logró cerrar su campaña con un triunfo ante Colombia por 14-5, lo que le permitió treparse al podio y quedarse con la medalla de bronce.

La campaña de Los Teros 7's en el torneo comenzó con un ajustado triunfo contra Brasil por 12-7, mientras que en el segundo encuentro fue derrota ante Chile por 24-14. El tercer encuentro fue ante Argentina, la máxima favorita, con quién Uruguay terminó cayendo por 19-12 en un partidazo.

Posteriormente, el equipo de Puig se enfrentó a Colombia y el partido finalizó empatado 19-19, por lo que ambos equipos tuvieron que volver a enfrentarse por el 3° y 4° puesto. En esa instancia Uruguay logró imponerse, cerrando así el certamen con el objetivo cumplido de obtener la clasificación a los Juegos Panamericanos.