Argentina y la región presentaron su candidatura al Mundial de rugby 2035: el estadio que impulsa Uruguay

La ilusión de llevar por primera vez el Mundial de rugby a Sudamérica dio un nuevo paso formal. La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con las Unión de Rugby del Uruguay (URU), la de Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica requerida para postular a la región como sede de la Copa del Mundo 2035, un proyecto que busca instalar al continente como anfitrión de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del planeta.

La candidatura, impulsada por la UAR con el respaldo de Sudamérica Rugby e informada este lunes por la entidad en sus redes sociales, fue presentada dentro de los plazos establecidos por el organismo internacional y constituye el inicio de un proceso que se extenderá durante los próximos dos años. World Rugby tiene previsto anunciar en mayo de 2027 cuáles serán las sedes preferidas para la organización del torneo y, seis meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, dará a conocer la decisión final a través de su Consejo.

El proyecto sudamericano contempla una organización compartida entre cuatro países. De resultar elegida, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil albergarán partidos de la competencia, un esquema similar al que se ha vuelto habitual en otros grandes torneos internacionales y que busca aprovechar la infraestructura deportiva existente en la región.

La propuesta se apoya en una población conjunta de 283 millones de habitantes, economías de escala creciente y una extensa experiencia en la organización de competencias internacionales. En las últimas décadas, los países involucrados recibieron mundiales de distintas disciplinas, Juegos Olímpicos y numerosos torneos continentales, antecedentes que buscan fortalecer los argumentos de la presentación ante World Rugby.

Dentro del dossier entregado figuran algunos de los escenarios deportivos más emblemáticos de Sudamérica. En la Argentina fueron incluidos el estadio Monumental y el José Amalfitani, en la ciudad de Buenos Aires; el Único Diego Armando Maradona de La Plata; el Mario Alberto Kempes de Córdoba; el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero; el Padre Martearena de Salta; el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Gigante de Arroyito de Rosario.

A estos escenarios se le suman los presentados por Chile con el Estadio Nacional de Santiago, el Maracaná de Río de Janeiro que puso Brasil sobre la mesa y el Estadio Centenario que postula Uruguay.

Un punto importante es que para nuestro país y en caso de ser elegida la candidatura de Sudamérica, no serán necesarias reformas millonarias ya que el Centenario se someterá a obras de relevancia de cara al Mundial 2030 de fútbol por lo que la infraestructura sería reutilizada cinco años después sin inconvenientes.

Estadio Centenario. Foto: @agdws.

Para el rugby argentino, la candidatura representa una oportunidad histórica. El país se consolidó en las últimas dos décadas como una de las potencias emergentes del hemisferio sur, con la participación de los Pumas en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde el torneo inaugural de 1987 y con tres presencias en semifinales, incluido el tercer puesto alcanzado en Francia 2007.

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, destacó la dimensión del proyecto y el trabajo conjunto realizado para concretar la presentación. “La presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región. Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”, afirmó.

El dirigente agregó: “Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud. Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Rugby World Cup pueda disputarse en esta parte del mundo”.

La iniciativa también cuenta con el respaldo institucional de Sudamérica Rugby. Su presidente, el uruguayo Marcello Calandra, subrayó el carácter regional de la propuesta y el consenso alcanzado entre los distintos actores involucrados.

“La presentación de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup demuestra cómo está unida nuestra región, trabajando juntos, persiguiendo objetivos comunes. Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby de todo lo positivo que ofrecemos para ser sede”, sostuvo.

Y añadió: “Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países que han empujado con enorme pasión. Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”.

Por otra parte, Fabio Magno, presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, expresó: “La posibilidad de recibir a la Copa del Mundo en nuestro país sería algo realmente espectacular. Desde 1999 que somos parte de los Mundiales y sabemos el beneficio que nos trae participar por lo que el sueño de que se juegue en nuestro país y la región, generaría una explosión positiva para nuestro deporte. Además, que sea un desafío de toda la región lo hace aún más agradable para todos nosotros.”

Los antecedentes económicos del certamen explican en buena medida el interés por albergarlo. La edición disputada en Francia, en 2023, convocó a más de 2,3 millones de espectadores en los estadios y generó cifras récord de audiencia global. Además, tuvo un fuerte impacto financiero tanto para World Rugby como para el país anfitrión, con beneficios que se extendieron al turismo, los servicios y la actividad comercial.

En 2023 y 2027, la intención de presentarse fue un comentario con interés, pero poco convencimiento en la UAR. Ahora, la presentación conjunta le otorga robustez a la candidatura. Japón y España ya oficializaron su interés. Y hubo rumores de Italia y Sudáfrica, también, pero aún sin una concreción real.

Argentina e Italia son los únicos países del Tier 1 que nunca recibieron la Copa del Mundo. Y el vecino país es el único de los ocho que alguna vez llegaron a semifinales de la Copa Webb Ellis que nunca fue anfitrión.

Con esos antecedentes como respaldo, Sudamérica busca ahora instalarse en la carrera por la organización de la Copa del Mundo 2035. El camino recién comienza, pero la región ya formalizó una aspiración largamente anhelada: convertirse por primera vez en escenario del principal torneo del rugby mundial en un proyecto que también incluye a Uruguay.

Con información de La Nación y Sudamérica Rugby.