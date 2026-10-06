“Traté de venir a disfrutar”: Forlán analizó sus partidos con Uruguay y las diferencias al dirigir una selección

Uruguay cerró su fecha FIFA de setiembre-octubre en la que disputó amistosos ante sus pares de Japón, Corea del Sur e India con un saldo de dos victorias y una derrota ante los nipones que Diego Forlán consideró algo inmerecida. El entrenador interino de la Celeste analizó cada uno de los encuentros, destacó cómo lo recibió el grupo y destacó una de las diferencias al pasar a dirigir a una selección.

La Celeste comenzó su gira de tres partidos con una derrota frente a Japón por 3-1 en la que recibió dos goles en un minuto y medio que le dieron la victoria a los nipones. Las condiciones en las que llegó el equipo a ese encuentro no fueron las mejores, pero se recuperó con una goleada 4-1 ante Corea del Sur y Cerró goleando también a India por 6-1 este martes.

“Uno trata de ser ambicioso, pero también tiene que respetar el lugar donde está y al fútbol. Tengo muchos años como jugador, como hijo y nieto de entrenadores, de ver a mi hermano, de haber tenido la experiencia, corta o no, de entrenador. También de estar al frente de DFC y ver lo que es el fútbol. Podes tener los objetivos, plantear, decir, pero el fútbol tiene sus cosas lindas y sus cosas malas, como fue el partido de Japón”, comenzó analizando Forlán, conforme con su responsabilidad y también con los resultados.

“Traté de venir a disfrutar, de ver con lo que me iba a encontrar, porque no es lo mismo entrenar a un equipo que a una selección con jugadores de una grandísima jerarquía y de un gran nivel intelectual, técnico, profesional y personal. Eran muchas cosas nuevas, vine a tratar de disfrutar y a ayudarlos a darles las herramientas que viera que necesitaban”, confesó el entrenador y en entrevista con AUFtv.

Forlán, con su amplia trayectoria, entendió el tiempo que tenía para trabajar y desde dónde podía aportarle a un grupo de jugadores que representa el mejor talento del país. “Una cosa fue en los primeros entrenamientos, después en los partidos y a medida que van pasando las cosas, vas viendo en qué podes aportar y en qué no. Es una prueba constante en el día a día y en las charlas grupales, individuales, las bromas, en estar. Es un liderazgo 360 que disfruto muchísimo, me sentí muy cómodo y agradecido a la buena onda y predisposición no solo de los jugadores que me recibieron de manera espectacular, con un cariño y respeto enorme, que es recíproco.. también de todo el staff, de toda la gente y de la organización espectacular en todos los países”.

💬 “𝐔𝐧𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬𝐨” Los objetivos de Diego Forlán al frente de la Mayor y lo que le puede aportar a los futbolistas. #LaQuintaTribuna https://t.co/SWssjERJRH — AUFTV (@auftv_oficial) October 6, 2026

El análisis de Diego Forlán a sus primeros tres partidos como entrenador de Uruguay

Japón vs. Uruguay: “De la manera que perdimos, fue un precio bastante caro”

"El primero, por lo que fue el resultado, no lo merecimos, si hubiéramos ganado habría sido el mismo comentario. Nos habíamos juntado todos el día anterior, algunos habían llegado el lunes y tuvimos un entrenamiento de una hora. Intentamos planificar lo que iba a ser el partido contra Japón y la verdad hicimos un buen partido, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, un equipo que venía trabajando hace mucho tiempo juntos y fue un golpe duro en un minuto y medio de haber perdido y que nos hicieran dos goles. No lo merecíamos, pero el fútbol es así. Pudimos haberlo ganado o empatado, pero perdido y de la manera que perdimos fue un precio bastante caro".

Corea del Sur vs. Uruguay: “Pudimos haber estado 6-0 por lo que fue el partido”

"El partido contra Corea, se los dije a ellos (los jugadores), era un partido durísimo, igual que con Japón, con jugadores con mucha jerarquía e hicimos ver a un equipo coreano que parecía que no hubiera estado a la altura por el partido que hicieron los jugadores uruguayos. Por como manejaron los tiempos, los bloques, la presión. Querían presionar y terminaban agotados. Y después lo que fue la generación, pudimos haber estado 6-0 por lo que fue el partido y una lástima la lesión de Giorgian (De Arrascaeta) que había jugado un partido espectacular".

India vs. Uruguay: “Ajustamos y después el equipo supo salir”

"El de hoy (este martes) era un partido peligroso ante un equipo que no tenía nada que perder, que tiene transiciones rápidas y lo mostraron en el gol y cuando volvimos después del parate por la tormenta, ajustamos y la verdad que después el equipo pudo salir. La verdad que fue una fecha espectacular".