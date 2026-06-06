Sacar apuntes, no solo del rival: Arabia venció a Puerto Rico en amistoso que se suspendió dos horas por el clima

El Mundial de Clubes alertó y el Mundial de selecciones ya lo empezó a asumir. Los parates en medio de los partidos por el clima pasaron a ser más habituales de lo pensado y de lo querido por los planteles y una prueba fue lo ocurrido en la pasada jornada donde Arabia Saudita -rival de Uruguay en la Copa del Mundo- enfrentó a Puerto Rico en el estadio Q2 de Texas.

Iban 20 minutos cuando el juego se detuvo, 21 cuando el árbitro mandó a los jugadores al vestuario y tuvieron que pasar prácticamente dos horas -desde las 20:30 de Uruguay hasta las 22:18 de nuestro país- para que el encuentro se reanude, en una señal de que esto podría ocurrir en plena Copa del Mundo.

Durante todo ese tiempo, los planteles se mantuvieron al resguardo y cuando llegó la orden de regresar tuvieron 15 minutos de calentamiento previo antes de que siga la actividad y entre la reanudación y el cierre de la primera parte llegó el 1-0 de los asiáticos por intermedio de Sultan Mandash.

En lo estrictamente deportivo, el entrenador griego Georgios Donis sigue probando jugadores teniendo en cuenta que fue recién su segundo encuentro al frente del plantel y solo tendrá uno más -ante Senegal, el próximo martes- previo a su debut en la Copa del Mundo ante la Celeste.

Optó por un once alternativo en el que igual aparecieron titulares como Saud Abdulhamid, Mohamed Kanno, Nasser Al Dawsari y Abdullah Al-Hamdan que, además, fue quien marcó el segundo gol de los asiáticos. Las variantes le dieron ingreso a otros futbolistas destacados como Musab Al Juwayr, Moteb Al Harbi o Salem Al Dawsari -la estrella del equipo- que puso el 3-0 que fue definitivo cuando se jugaban 88 minutos.

Salem Al Dawsari celebra su gol en el partido entre Arabia Saudita y Puerto Rico. Foto: @SaudiNT.

De esta manera, los saudíes se recuperaron tras una racha de cuatro derrotas consecutivas. Las tres primeras con el anterior entrenador -Herve Renard- frente a Jordania, Egipto y Serbia y la última ya con Donis a la cabeza hace algunos días ante Ecuador.

El camino en la Copa del Mundo para Arabia Saudita marca que inicia ante Uruguay, luego se mide con España y cierra frente a Cabo Verde.