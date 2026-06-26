Quién es Katia Itzel García, la primera mujer latinoamericana que arbitra un partido de un Mundial masculino
García, mexicana de 33 años, recibió un mensaje de felicitación de la presidenta de su país, Claudia Sheinbaum: "Es un ejemplo (...) de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser".
La mexicana Katia Itzel García se convirtió este jueves en la primera mujer latinoamericana en arbitrar un partido de un Mundial masculino de fútbol. García arbitró el encuentro que terminó 3-1 de Países Bajos sobre Túnez por el Grupo F.
El partido se disputó bajo una persistente lluvia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, donde la colegiada de 33 años firmó una sólida actuación en el torneo internacional.
Una terna con identidad mexicana en Kansas City
La colegiada apareció sobre el césped del Arrowhead Stadium, en Kansas City (estado de Missouri), con un uniforme oscuro que lucía también una llamativa referencia a su país. Franjas verde, blanco y rojo, colores de la bandera mexicana, adornaron los hombros y los pantalones de la silbante.
Sus asistentes, la mexicana Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo, utilizaron el mismo uniforme con los símbolos de México, uno de los tres países organizadores del torneo.
La mexicana fue la segunda árbitra principal en este Mundial de Norteamérica 2026 después de la estadounidense Tori Penso, que dirigió dos partidos hasta el momento.
La jueza local se estrenó el 18 de junio en un empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica y también estuvo al mando del sorprendente triunfo 2-1 de este jueves de Ecuador sobre Alemania, con el que la Tricolor logró la clasificación a dieciseisavos de final.
La pionera del arbitraje femenino en los Mundiales es la francesa Stéphanie Frappart, que fue jueza central en Qatar 2022. En esa misma edición participó otra mexicana, Karen Díaz, en el rol de asistente.
El respaldo de Sheinbaum a Katia Itzel García
Dos días atrás, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación a García tras ser designada para el juego de este jueves en Kansas City.
"Muchas felicidades a Katia. Se rompen todos los estigmas, la visión que había de las mujeres y entre otras cosas es por el esfuerzo de Katia. Es un ejemplo para todos las niñas y niños de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser", dijo la mandataria en su conferencia de prensa matinal.
García, de 33 años, tuvo que afrontar dificultades de todo tipo en su camino a la élite del arbitraje.
Tan solo un año atrás, la árbitra de Ciudad de México denunció haber recibido mensajes intimidantes en redes sociales, incluidas amenazas de muerte e insultos, tras dirigir un partido entre Monterrey y Cincinnati de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la primera división azteca y la MLS.
Con información de AFP
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