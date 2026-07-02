Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy 2 de julio, canales de TV y online

Portugal y Croacia medirán fuerzas el jueves 2 de julio de 2026 a las 20:00 horas de Uruguay, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

El cruce encontrará a dos selecciones con recorridos distintos pero competitivos. El seleccionado que lleva a Cristiano Ronaldo como su principal amuleto llegará sin derrotas y con señales de solidez, aunque también con partidos en los que le costó destrabar defensas cerradas. Los croatas, en cambio, buscarán sostener la reacción que mostraron después de un debut adverso, apoyada en su mediocampo y en la experiencia de sus referentes, como Luka Modric.

Dónde pasan el partido de Portugal y Croacia por el Mundial 2026

El partido entre Portugal y Croacia se podrá ver por dónde ver en DSports, señal de televisión por cable. En streaming estará disponible a través de DGO, Flow, Paramount+ y DAZN, según la disponibilidad de cada operador en el territorio uruguayo.

Portugal llega invicto y Croacia apela a su oficio mundialista

Portugal empezó su camino con un empate 1-1 ante RD Congo: João Neves abrió el marcador a los 6 minutos, asistido por Pedro Neto, pero Yoane Wissa igualó antes del descanso. Después mostró su versión más contundente con un 5-0 ante Uzbekistán, una goleada construida con dos tantos de Cristiano Ronaldo, goles de Nuno Mendes y Rafael Leão, más un gol en contra de Abduvakhid Nematov. En su último antecedente, igualó 0-0 con Colombia, un resultado que reforzó su perfil competitivo pero también dejó el desafío de ser más eficaz en el cierre de las jugadas.

Croacia atravesó un inicio exigente: cayó 4-2 ante Inglaterra pese a competir en el primer tiempo con goles de Martin Baturina y Petar Musa. Luego se recompuso con un triunfo 1-0 sobre Panamá, definido por Ante Budimir tras asistencia de Josip Stanišić, y confirmó la recuperación con el 2-1 ante Ghana: Petar Sucic abrió el marcador, Derrick Luckassen empató para los africanos y Nikola Vlašić resolvió a los 83 minutos tras pase de Luka Modric. En ese recorrido, Sucic aparece como una de las figuras por su aporte entre creación y llegada al área.

Luka Modric con la camiseta de Croacia en el Mundial 2026. Foto: EFE.

Portugal llega con el peso de una selección grande de Europa: campeona de la Eurocopa 2016 y de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, además de contar con el recuerdo del tercer puesto mundialista de 1966.

Croacia, por su parte, sostiene una identidad de alta competitividad desde su independencia, con el subcampeonato de 2018 y los terceros puestos de 1998 y 2022 como credenciales de una generación acostumbrada a competir en escenarios de máxima presión.

Esos condimentos prometen uno de los mejores partidos de estos dieciseisavos de final.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.