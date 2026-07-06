Por dónde ver Argentina vs. Egipto en vivo por octavos de final del Mundial 2026 este martes 7 de julio

Las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentarán el martes 7 de julio de 2026 por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta, Estados Unidos. El encuentro comienza a las 13:00 horas.

La selección Albiceleste llegará al cruce con una campaña perfecta en resultados pero con el susto sufrido en dieciseisavos frente a Cabo Verde, un rival que sucumbió recién en la prórroga con un 3-2 electrizante. Los dirigidos por Lionel Scaloni respaldada por una producción ofensiva sostenida y por la vigencia de Lionel Messi en los momentos decisivos. Los africanos, en tanto, arribarán con una marca de resistencia: no perdieron en tiempo reglamentario y vienen de superar una serie exigente que terminó en definición por penales.

Dónde ver el partido entre Argentina y Egipto

El partido se podrá ver por DSports en televisión por cable. En streaming, la transmisión estará disponible a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada servicio y territorio.

Desde Argentina, el partido se puede ver exclusivamente por Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina y Paramount+.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina. Foto: AFP.

Argentina invicta y Egipto resistente: así llegan al cruce

Argentina construyó su recorrido con autoridad. Debutó con un 3-0 ante Argelia, luego venció 2-0 a Austria, superó 3-1 a Jordania y en la ronda anterior eliminó a Cabo Verde por 3-2 en alargue. Messi fue la gran figura de la campaña: marcó tres goles ante Argelia, dos frente a Austria, uno contra Jordania y otro ante Cabo Verde, para llegar a siete tantos en el torneo. También aparecieron Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez en un equipo que combina jerarquía, oficio y capacidad de resolución.

Egipto recorrió un camino más sinuoso, pero competitivo. Igualó 1-1 con Bélgica, venció 3-1 a Nueva Zelanda, empató 1-1 con Irán y eliminó a Australia tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la definición por penales. Emam Ashour anotó ante Bélgica y Australia, Mohamed Salah fue decisivo con gol y asistencias ante Nueva Zelanda y también participaron Mostafa Ziko, Trezeguet y Mahmoud Saber en una campaña que confirma el peso ofensivo del equipo africano.

Mohamed Salah celebrando un gol con la selección de Egipto en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Por historia y presente, Argentina partirá con la presión de una selección grande: tricampeona del mundo y protagonista permanente del fútbol sudamericano, llega a esta instancia con la obligación de pelear arriba. Egipto, potencia de África por sus títulos continentales, buscará trasladar esa tradición regional a un Mundial donde sus antecedentes son más acotados, pero donde ya hizo méritos para instalarse entre los equipos más incómodos del cuadro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.