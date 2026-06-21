Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 21 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

La actividad de la Copa del Mundo 2026 continúa este domingo con tres partidos entre seis equipos que aún no ganaron. A primer hora (13:00) será el turno de España, que viene de un 0-0 ante Cabo Verde que caló hondo y generó mucha preocupación en el equipo de Luis de la Fuente.

El vigente campeón de la Eurocopa se medirá ante Arabia Saudita, que en la fecha pasada rescató un buen punto ante Uruguay, y querrá dar la gran sorpresa en el Mundial en Canadá, México y Estados Unidos.

A segunda hora será el turno entre Bélgica e Irán por la segunda fecha del Grupo G. La primera viene de igualar 1-1 ante Egipto, mientras que el combinado asiático empató 2-2 ante Nueva Zelanda.

Cerrarán la jornada futbolística Nueva Zelanda ante Egipto. Ambas selecciones sabe que están obligadas a ganar para llegar con cierto margen de aire de cara a la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

España vs. Arabia Saudita

Hora: 13:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Asistentes: Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo (BRA).

Cuarto: Andrés Rojas (COL).

VAR: Nicolás Gallo (COL) y Erik Miranda (MEX).

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Hassan Kadesh, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi; Abdullah Al-Hamdan, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Bélgica vs. Irán

Hora: 16:00

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: El SoFi Stadium en Los Ángeles.

Árbitro: Darío Herrera (ARG).

Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (ARG).

Cuarto: Yusuke Araki (JAP).

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG) y Leodan González (URU).

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi Garcia.

Irán: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Mehdi Ghayedi, Mohammad Mohebi, Saeid Ezatolahi, Ehsan Hajsafi; Ali Alipour, Mehdi Tarem. DT: Amir Ghalenoei.

Romelu Lukaku con la pelota tras el gol en contra de Mohamed Hany. Foto: AFP.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 22:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Estadio BC Place de Vancouver

Árbitro: Omar Al Ali (UAE).

Asistentes: Mohamed Alhammadi (UAE) y Taleb Al Marri (QAT).

Cuarto: Kevin Ortega (PER).

VAR: Mohammed Khamid (UAE) y Shaun Evans (NZL).

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joel Bell, Marko Stamenić; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpreet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Aboul-Fetouh; Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mohamed Salah, Emam Ashour, Mostafa Ziko; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.