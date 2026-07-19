Luis de la Fuente, entrenador de España: "Las intervenciones del Dibu impidieron que ganáramos antes"

Luego de tras proclamarse campeón del mundo con una victoria por 1-0 en la final ante Argentina, el director técnico de España, Luis de la Fuente, expresó que esta “generación de futbolistas” es un “ejemplo” para toda la juventud española y enfatizó en que “juntos” son “más fuertes” y en que fue un “orgullo” el haberlos acompañado a la cima.

El técnico dijo estar “muy emocionado” al hacer “la vista atrás”, más allá del triunfo de este domingo. “Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, afirmó en declaraciones a TVE al término del choque.

“Especialmente, mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcional, especialmente orgulloso de haberles acompañado en este recorrido, en esta trayectoria, y para mí es un honor”, resaltó.

Para él, el partido se podría haber “decantado bastante antes”, pero las apariciones del arquero argentino no lo permitieron. “Las grandes intervenciones de ‘Dibu’ (Martínez) han impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, apuntó el entrenador que condujo a la Furia Roja a su segunda estrella, a 16 años de la primera en 2010.

España ganó el Mundial 2026 y Rodri, capitán, levanta la Copa en la final frente a Argentina. Foto: AFP

España logra su segunda Copa del Mundo venciendo a la vigente campeona

Argentina y España se enfrentaron por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por un lado, la selección albiceleste buscaba repetir el campeonato obtenido en Qatar 2022 para convertirse en bicampeones del mundo, mientras que el seleccionado español intentaba conseguir su segunda estrella a dieciséis años de su único título en Sudáfrica 2010.

Sin embargo, con una marcada superioridad en el juego, España se terminó llevando el partido en el tiempo extra. El encargado de sentenciar el partido fue Ferrán Torres, quien luego de un pase de Nico Williams que la bajó de cabeza dentro del área, remató potente para vencer a Emiliano "Dibu" Martínez. El partido terminó 1-0 a favor de España, lo que le bastó para volver a levantar el torneo más importante a nivel de selecciones.