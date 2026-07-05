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El País Ovación Mundial

Les ganó la euforia: Alejandro Domínguez y Claudio Tapia fundidos en un abrazo tras clasificación de Argentina

Los presidentes de Conmebol y AFA fueron protagonistas del festejo albiceleste en Miami, que sufrió frente a Cabo Verde, tuvo que pasar por alargue, pero avanzó y jugará con Egipto.

El País
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04/07/2026, 23:08
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Alejandro Domínguez estrecha su mano con el Ministro de Cultura de Cabo Verde, Antonio Augusto Sequeira, durante el partido entre Argentina y Cabo Verde
Alejandro Domínguez estrecha su mano con el Ministro de Cultura de Cabo Verde, Antonio Augusto Sequeira, durante el partido entre Argentina y Cabo Verde.
Foto: AFP.

El partido entre Argentina y Cabo Verde desató curiosos posteos del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que vivió con euforia la clasificación albiceleste a los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina 3-2 Cabo Verde por el Mundial 2026: la Albiceleste fue al alargue, sufrió pero ganó y está en octavos

El dirigente paraguayo vivió como propio el triunfo de la selección de Lionel Scaloni. A lo largo del juego fue compartiendo varios posteos, como lo hizo durante toda la Copa del Mundo con las selecciones sudamericanas, pero lo que llamó la atención fue su efusividad.

En la previa Domínguez compartió imágenes de los hinchas argentinos, que explotaron el estadio de Miami y citó: "¡A Creer en Grande! Tenemos al mejor fútbol y a los mejores hinchas del mundo. ¡Vamos, Sudamérica!"

El mandamás resaltó el triunfo albiceleste. A través de sus cuentas posteó fotos del triunfo y agregó: "Coraje y lucha hasta el final para un gran desahogo y seguir adelante con el sueño de revalidar el título. ¡Felicitaciones, Argentina, por avanzar a los Octavos de Final del Mundial! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Sudamérica! ¡Que la copa se quede en casa!"

Las publicaciones del presidente de Conmebol no quedaron ahí, también mostró el efusivo festejo, con un sentido abrazo junto al Chiqui Tapia tras el tercer gol de Argentina ante Cabo Verde.

"¡A festejar, Argentina, y a seguir Creyendo en Grande!", también publicó Domínguez acompañado de un video donde ceelbró a la par de varios argentinos la dura clasificación a octavos de final.

Al compás de la música, el paraguayo no disimuló su alegría. El presidente dio a conocer sus pasos de baile y manifestó en sus redes: "¡A bailar que el fútbol sudamericano festeja en el Mundial! Sigamos Creyendo en Grande".

La ola de posteos del partido entre Argentina y Cabo Verde la concluyó con un mensaje que dice: "¡Creer en Grande hasta el final! Qué tarde vivimos en Miami: Argentina dejó todo para clasificarse a los Octavos en el alargue. ¡Vamos, Sudamérica, que esta Copa se quede en casa!"

La jornada la concluyó tras la clasificación de Colombia ante Ghana con un posteo donde felicitó a los Cafeteros por el pasaje a los octavos.

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