Fabián Carini con Ovación: qué le gusta de Bielsa, la ausencia de Suárez y por qué incursionó en la política

En 2002 jugó su primer y único Mundial a nivel de mayores luego de defender a la selección de Uruguay en juveniles. Su paso por la Celeste lo convirtió en uno de los grandes referentes de su generación y hoy Fabián Carini (46) es una voz más que autorizada para hablar del presente de un equipo que está a menos de una semana de estrenarse en su quinta Copa del Mundo de manera consecutiva.

El Facha, apodo que no sabe quién se lo puso pero sí recuerda el por qué, habló de cómo espera una nueva cita mundialista ya desde el otro lado del mostrado, como hincha: “Estoy contento y esperando, no con ansiedad pero sí con lindas expectativas porque se viene algo muy importante para todos, sobre todo para el futbolista y al futbolista le gustan mucho este tipo de instancias como un Mundial”.

En entrevista con Ovación, Carini hizo referencia al escaso clima que se vive previo a la Copa del Mundo y analizó: “Las Eliminatorias a veces le sacan un poco de emoción, entre comillas, porque antes clasificaban cuatro y el quinto iba al Repechaje. Hoy clasifican seis o casi siete”.

Acerca de este plantel que defenderá a la Celeste en México, Canadá y Estados Unidos, el exgolero remarcó: “Uno tal vez se quedó en otras épocas, cuando estaban los Suárez, los Cavani, los Forlán, que traían cosas muy buenas, pero me da la sensación de que esta generación es la que nos va a representar, no solo en este Mundial, sino para adelante. Y la gente va a acompañar. Yo siempre le tengo muchísima fe a la selección y soy positivo. Siempre pienso en lo mejor”.

Y respecto al cierre de la preparación celeste para este Mundial, Marcelo Bielsa explicó los motivos por los que Uruguay no tuvo amistosos. Carini recordó una situación que vivió previo a Corea-Japón 2002 y contó: “Es muy relativo. Nosotros cuando fuimos a ese Mundial hicimos una gira muy larga: Tailandia, China, Hong Kong y en el último amistoso en China se nos lesionó Fabián O’Neill que era una pieza fundamental para el plantel. Obvio estamos acostumbrados a ese partido de despedida con la gente en Montevideo y más allá de que sea exigente o no, el hecho de ver a los jugadores, sacarse fotos y acompañar es muy lindo, pero vamos a saber si es positivo o negativo cuando termine el Mundial. Un partido despedida hubiese estado muy lindo, pero es parte de las decisiones que tienen que tomar los entrenadores. El técnico entendió que no era conveniente tener esos partidos y hay que aceptarlo porque para algo hay un entrenador. Hay que apoyarlo”.

Fabián Carini junto a Martín Lema y jóvenes de la lista 404. Foto: X/Martín Lema

Acerca de Bielsa, Carini confesó que le agrada el trabajo del DT: “Me gusta el estilo y esa forma que tiene de jugar intenso. Me gustó el arranque de la Eliminatoria cuando se le ganó a Argentina y Brasil, pero más allá de ganar, me gustaba ese ida y vuelta, las situaciones de gol que Uruguay tenía y que de un tiempo a esta parte se perdieron. Eso es una realidad. Yo pensé que Uruguay iba a llegar al Mundial como jugó contra Argentina y Brasil, en otras condiciones”.

Acerca del plantel, el Facha expresó: “Es el entrenador que tenemos y los jugadores que nos van a defender. Tienen que tirar para el mismo lado y hacerlo de la mejor manera porque vos podés estar con un entrenador que te gusta o no su forma, su metodología o su trabajo, pero al fin y al cabo estás defendiendo Uruguay. No tengo la interna porque estoy muy alejado, pero si es como se dice que el técnico no saluda, vos ya lo sabés, listo. Preocupate por hacer lo mejor en la cancha. Obvio que no es lo ideal, pero estás en la selección. ¿Y qué cosa más linda hay que poder estar ahí?”.

Carini hizo referencia también a la citación de Fernando Muslera: “Me sorprendió porque pensé que iban a estar Rochet, Mele e Israel. Con Fernando no vamos a descubrir nada, pero es el arquero más completo que tenemos. Es una realidad”.

Respecto al retiro de Luis Suárez de la selección y su posible regreso a la Celeste que quedó descartado, el exgolero dijo: “Luis dijo que se retiraba. Fue uno de los mejores futbolistas que dio nuestro fútbol, pero está bien en Miami, divirtiéndose y disfrutando de sus últimos años de carrera. Siempre le vamos a desear lo mejor. Comparto con Bielsa que no haya sido convocado”.

Mientras está expectante por un nuevo Mundial para la selección de Uruguay, Fabián Carini está alejado del fútbol, pero con tiempo para acompañar a sus hijos, incursionó en la política y sobre eso manifestó: “Me invitó Martín Lema a estar en la 404 y también a una charla con jóvenes. Acepté porque soy de ese lado y él sabe que puede contar conmigo porque estoy y además mi señora hace muchas movidas sociales y le gusta todo eso. Trabaja mucho en Santa Eugenia con el Gordo Verde, dando charlas para adictos y tiene ese don de colaborar. Entonces trataré de colaborar desde dónde pueda”. ¿Si lo llaman del actual gobierno del Frente Amplio accedería? “No, no hay chances”.

Fabian Carini en entrevista con Ovación. Foto: Mateo Vázquez.

Fabián Carini y las 15 preguntas de Ovación con "sí", "no" o "paso"

1. ¿Te gustaba que te dijeran Facha como apodo o te daba vergüenza?

No.

2. Cuando llegaste a Italia, ¿seguías siendo el Facha o eras uno más?

No. Era uno más.

3. Jugaste mucho en la selección y poco en Europa. ¿Quedaste conforme con tu carrera?

Sí.

4 ¿Cambiaba tu carrera si tu pase al Arsenal no se caía por temas de documentación?

Sí.

5. ¿Fabián O’Neill fue el mejor jugador con el que compartiste cancha?

Sí.

6. ¿El plantel de la selección de Uruguay en el Mundial 2022 estaba dividido?

No.

7. ¿Paco Casal tenía injerencia en el armado del equipo en el Mundial 2022?

Calculo que no.

8. ¿Tendrías que haber ido al Mundial de Sudáfrica 2010 como golero de la selección?

Sí.

9. ¿Hubieras citado a Nahitan Nández para el Mundial 2026?

Me sorprendió la decisión.

10. ¿Fueron desafortunadas las frases de Suárez contra Bielsa tras retirarse de la selección?

Sí.

11. ¿Si Orsi o el FA te ofrecen integrar el gobierno con un cargo en el deporte aceptás?

No.

12. ¿Hubieras jugado en Nacional?

No.

13. ¿Te faltaron oportunidades cuando jugaste en Peñarol?

No.

14. ¿Diego Aguirre debe seguir siendo el técnico de Peñarol?

Sí.

15. ¿Te peleaste alguna vez en un vestuario siendo jugador?

Sí. Pero no a las piñas. Solo discusiones.