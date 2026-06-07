La coincidencia que ilusiona a Uruguay: cada vez que México abrió un Mundial, la Celeste llegó a semifinales

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las estadísticas, las coincidencias y las curiosidades mundialistas vuelven a ocupar un lugar especial entre los hinchas.

Hay un dato que, aunque no tiene ninguna incidencia deportiva, alimenta la ilusión de los uruguayos de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El próximo Mundial tendrá su partido inaugural en el histórico Estadio Azteca con México como protagonista. La selección local será la encargada de abrir la competencia ante Sudáfrica, repitiendo una situación que ya ocurrió en otras ediciones de la Copa del Mundo.

Lo llamativo para Uruguay es que las dos veces que México disputó el encuentro inaugural de un Mundial, la Celeste terminó realizando campañas históricas y alcanzó las semifinales.

La primera coincidencia se remonta a México 1970. Aquel torneo comenzó el 31 de mayo con el empate sin goles entre México y la Unión Soviética en el Estadio Azteca. Mientras el anfitrión inauguraba la competencia ante su público, Uruguay iniciaba una destacada participación que lo llevó hasta las semifinales. El equipo dirigido por Juan Hohberg cayó ante Brasil, que luego sería campeón, y finalizó en la cuarta posición.

Cuarenta años más tarde volvió a repetirse la historia. En Sudáfrica 2010, México fue nuevamente protagonista del partido inaugural al enfrentar al seleccionado local en Johannesburgo. El encuentro terminó 1 a 1, pero lo que más recuerdan los uruguayos de aquella Copa del Mundo fue la extraordinaria campaña del equipo de Óscar Tabárez.

Con figuras como Diego Forlán, Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Lugano, Uruguay alcanzó las semifinales por primera vez desde 1970. La Celeste cayó frente a Países Bajos en esa instancia y terminó ocupando el cuarto lugar tras perder el partido por el tercer puesto ante Alemania, aunque dejó una de las actuaciones más recordadas de su historia reciente.

Estadio Azteca de la Ciudad de Estadio Azteca en Ciudad de México.. Foto: @ClubAmérica

Ahora, en 2026, el destino vuelve a cruzar a México y Uruguay en una curiosa coincidencia estadística. El Tri será nuevamente el encargado de abrir la Copa del Mundo y la Celeste llegará con la ilusión de ser protagonista bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

No existe relación alguna entre una cosa y la otra, pero los antecedentes están ahí: en las dos últimas ocasiones en que México disputó el partido inaugural de un Mundial, Uruguay terminó entre los cuatro mejores equipos del planeta. Un simple guiño de la historia que invita a soñar a los hinchas celestes en la previa de una nueva aventura mundialista.