Giménez y el apoyo de la gente antes del Mundial: "Nos dan la energía que necesitamos, estamos agradecidos"

La selección uruguaya vivió este viernes una jornada especial antes de emprender viaje hacia el Mundial 2026 ante unas 6.000 personas que colmaron el estadio Martínez Monegal de Canelones.

La Celeste realizó una actividad abierta al público que sirvió como despedida y acercamiento con los hinchas, especialmente con cientos de niños que pudieron compartir un momento inolvidable junto a sus ídolos.

Al finalizar la actividad, uno de los referentes del plantel, José María Giménez, destacó la emoción que generó el encuentro con la gente y remarcó la importancia de ese respaldo en la previa de la máxima cita del fútbol.

"La verdad que una alegría inmensa. Para nosotros esto nos llena muchísimo el corazón. Sin duda que iba a ser uno de los días más bonitos que me ha regalado el fútbol", expresó el capitán celeste.

El zaguero del Atlético de Madrid se mostró especialmente conmovido por la presencia de los más chicos y por la posibilidad de compartir con ellos un momento tan cercano.

"Ver la cara de tantos niños disfrutando, sonriendo y viendo a jugadores que por ahí solo ven por televisión, sin duda que es algo muy lindo y por lo cual estamos totalmente agradecidos", señaló.

Consultado sobre si ese cariño alimenta la ilusión del plantel de cara al Mundial, Giménez fue contundente: "Sin duda que sí. Al final nos dan energía, nos dan fuerza; energía de la linda, de la buena, de la que necesitamos".

Mientras varias selecciones optaron por disputar amistosos en los días previos al inicio de la Copa del Mundo, Uruguay eligió una preparación diferente. Para Giménez, el contacto con la gente también cumple un papel importante en la construcción anímica del equipo.

"A veces hay cosas que llenan mucho más que jugar un partido y dan mucho más confianza. Esto es una de ellas", afirmó.

Con el debut cada vez más cerca, el defensor reconoció que ya piensa en el estreno mundialista y advirtió sobre la dificultad que suelen tener los primeros encuentros del torneo.

"Los partidos de debut siempre son los más complicados porque es cuando empieza a vivirse realmente el Mundial. Ahora lo estás preparando, pero cuando llega ese momento ya es otra cosa", comentó.

La Celeste cerró así su etapa de preparación en Uruguay y partirá rumbo a Norteamérica con el respaldo de miles de hinchas y la ilusión intacta de realizar una gran Copa del Mundo.