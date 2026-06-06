Uruguay subió un puesto en el Ranking FIFA a pesar de no jugar amistosos en la previa al Mundial 2026: la razón

Es un hecho, Uruguay comenzará el Mundial 2026 en el puesto 16 del Ranking FIFA. Si bien la Celeste no jugó amistosos en la previa a la competición, trepó una posición gracias a la caída de Estados Unidos 2-1 sobre Alemania.

La selección que será una de las anfitrionas de la Copa del Mundo era la que se encontraba una posición por encima de la selección Charrúa y si bien en el ciclo de partidos de preparación derrotó a Senegal 3-2, la derrota frente a los teutones le hizo perder en el acumulado 1.89 puntos. Uruguay (1673.03) había finalizado la fecha FIFA de marzo 0.06 unidades por detrás de los norteamericanos, por lo que ahora quedó 1.84 puntos por encima.

Estados Unidos ya no tendrá partidos amistosos antes del Mundial, al igual que Japón, Suiza e Irán, que son los que vienen por detrás. Sí lo tendrá Dinamarca —frente a Ucrania— pero en el mejor de los casos solo podrá alcanzar los 1623.80.

En cuanto a los rivales que están por encima de Uruguay, Senegal (1686.41) tampoco tendrá amistosos, al igual que México. Colombia (1695.99) enfrentará a Jordania, pero en caso de perder quedará con 1688.35, bastante por encima de la Celeste.

El ciclo de amistosos llevó a Francia (1869.43) a perder la vanguardia luego de la caída frente a Costa de Marfil, mientras que España (1873.01) —que pudo haber quedado primero— empató con Irak y también fue superado por Argentina (1874.81). Si la selección de Lionel Scaloni vence a Honduras entrará al Mundial como la mejor selección del Ranking, pero si no gana, será el rival de Uruguay en el Grupo H, el número 1.

En cuanto a los otros rivales Celestes, Arabia Saudita se mantuvo en el puesto 61, tras perder frente a Ecuador y vencer a Puerto Rico, mientras que Cabo Verde está trepando a la posición 67 (+2), luego de haber goleado a Serbia y estar derrotando parcialmente a Bermuda.