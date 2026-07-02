Dónde ver España vs. Austria en vivo hoy jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

España y Austria jugarán el jueves 2 de julio de 2026 a las 16:00 horas de Uruguay (21:00 de España) por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido será en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, Estados Unidos.

El cruce tendrá a dos selecciones con presentes distintos. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegarán respaldados por una defensa que ya dejó partidos sin recibir goles y por una producción ofensiva que creció con el avance del certamen. Austria, en cambio, mostró recursos para atacar y reacción en momentos límite, aunque también dejó espacios que sus rivales lograron aprovechar.

Canales y opciones en línea para ver España vs. Austria en vivo

En Uruguay, para quienes buscan dónde ver España vs. Austria, el encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable. En streaming, la alternativa principal será DGO, con opciones que pueden variar según operador y territorio en plataformas como Flow, Paramount+ o DAZN.

Para verlo en España, estas son las opciones: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play y La 2 Cat.

España enfrenta a un europeo por primera vez en el Mundial 2026

En el repaso de sus partidos en este Mundial, España igualó 0-0 frente a Cabo Verde en un encuentro cerrado, sin goles y con Pedri amonestado en el cierre. Luego mostró su mejor versión ofensiva con el 4-0 ante Arabia Saudita: Lamine Yamal abrió el marcador tras asistencia de Mikel Oyarzabal, Oyarzabal amplió con dos tantos más, asistido por Aymeric Laporte y Dani Olmo, y el resultado se completó con un gol en contra de Hassan Al Tambakti. Después, ante Uruguay, ganó 1-0 con gol de Álex Baena, asistido por Marcos Llorente. Oyarzabal, con dos tantos, aparece como su principal referencia goleadora del torneo.

Alex Baena celebra su gol que la dio la victoria 1-0 a España sobre Uruguay. Foto: AFP.

Austria también llega con antecedentes fuertes en ataque. Venció 3-1 a Jordania con goles de Romano Schmid, un tanto en contra de Yazan Al Arab y un penal de Marko Arnautovic, después de que Ali Olwan hubiera igualado transitoriamente. Más tarde cayó 2-0 ante Argentina por dos goles de Lionel Messi, en una noche en la que Stefan Posch y Konrad Laimer fueron amonestados.

En su duelo con Argelia empató 3-3: Arnautovic, Marcel Sabitzer y Saša Kalajdžić marcaron para el equipo europeo, con Kalajdžić anotando en el tiempo añadido para evitar la derrota. Arnautovic suma dos goles y Sabitzer aparece como una de sus figuras por incidencia ofensiva.

Marko Arnautovic y su gol frente a Argelia por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Por historia y jerarquía, España afrontará el partido con el peso de una selección campeona del mundo en 2010 y protagonista de una de las etapas más dominantes del fútbol moderno, coronada también con títulos europeos en 2008, 2012 y 2024.

Austria, integrante de la UEFA como su rival, tiene menor recorrido en la elite mundial reciente, aunque conserva una tradición respetable y el antecedente de su tercer puesto en el Mundial de 1954.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.