Dónde ver Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 en vivo: qué canales transmiten gratis el partido

Argentina y Austria jugarán el lunes 22 de junio de 2026, a las 14:00, por el Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

El cruce encontrará a los dos seleccionados con el ánimo en alza tras ganar en la fecha anterior: Argentina superó 3-0 a Argelia con tres goles de Lionel Messi, mientras que Austria venció 3-1 a Jordania. En una zona que empieza a perfilarse, sumar tres puntos será clave para acercarse a la clasificación y evitar llegar condicionado al cierre.

Dónde ver el partido entre Argentina y Austria en vivo gratis

En cuanto a dónde ver el encuentro, el partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable y también por DGO vía streaming, al igual que en Disney+ Premium, DAZN, Flow y AUF.TV. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra opción para ver el encuentro en vivo.

Específicamente para el territorio argentino, el encuentro se podrá ver de forma gratuita por Televisión Pública, mientras que TyC Sports Argentina y Telefe Argentina también lo televisarán.

Para Uruguay, el partido será televisado gratis en TV abierta por Canal 5 y Antel TV en streaming.

Formación de la selección de Argentina para enfrentar a Argelia en el Mundial 2026. Foto: Juan Mabromata/AFP

Cómo llegan Argentina y Austria al partido del Grupo J

La vigente campeona del mundo irá por otra actuación de peso después de un estreno contundente ante Argelia. Messi abrió el marcador a los 17 minutos, volvió a convertir a los 60 y cerró su triplete a los 76, con asistencias de Rodrigo de Paul y Nicolás González en dos de los tantos. El equipo dirigido técnicamente por Lionel Scaloni no registró tarjetas en ese debut, un dato que también suma en la gestión del plantel.

Primer gol de Messi en el Mundial 2026. FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos

Austria también llegará respaldada por una victoria, aunque con un desarrollo más trabajado. Romano Schmid marcó a los 20, Ali Olwan empató para Jordania a los 50, un gol en contra de Yazan Al Arab puso otra vez arriba al seleccionado europeo a los 76 y Marko Arnautovic selló el 3-1 de penal en el minuto 90+12. Marcel Sabitzer, que participó en la jugada del segundo tanto, recibió una amarilla.

En el historial entre ambos, se disputaron dos enfrentamientos: Argentina ganó uno y el restante terminó empatado.

La selección albiceleste cargará con el peso de su tradición: fue campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022, por lo que está defendiendo su corona en este Mundial. Austria, integrante de la UEFA, competirá desde un escenario europeo de exigencia media-alta y tendrá como referencia histórica aquel tercer puesto mundialista de 1954, su mejor campaña en la Copa del Mundo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.