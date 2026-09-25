Qué uruguayos compiten hoy, viernes 25 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo
La delegación celeste tendrá un nuevo día de actividad en el primer evento del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 que se viene desarrollando en la Provincia de Santa Fe.
La penúltima jornada de los Juegos Odesur tendrá varios uruguayos compitiendo por medallas y entre ellos se encuentra Julián Schweizer que desde las 13:20 disputará la final de longboard y más allá de asegurar medalla irá por el oro. Los que irán por el bronce son Higor Ensslin y Juan Artia en el dobles de pádel.
El canotaje tendrá nueve finales donde participarán en K2 Camila Ávila y Milagros Croci (08:00), Matías Otero y Santiago Melo (08:10), en C1 lo hará Yoel Becerra (08:30), en K1 500 metros Matías Otero (12:30) y Emilia Milich (12:40), en K1 1000 metros Matías Otero (14:40), en C1 1000 metros Yoel Becerra (14:50) y en K1 200 metros Emilia Milich (16:00).
El waterpolo masculino tendrá una dura semifinal ante Brasil (18:00), mientras que el waterpolo femenino competirá por el quinto puesto ante Perú (12:00) y en atletismo competirán Sofía Ingold con los últimos tres eventos de heptatlón (salto largo a las 09:00, jabalina a las 09:50 y 800 metros llanos a las 10:45), además de Lorena Aires en la final de salto alto (18:00) y Antonella Bonomi en 3000m con obstáculos (18:55).
Sofía Briñon, desde las 10:00 competirá en taekwondo, mientras que habrá karate con participación de Juan Macedo (11:10) y Maximiliano Larrosa (14:00) en las categorías de 84 y 60 kilos. A las 10:00, Uruguay enfrentará a Paraguay en la fase de grupos por equipos de tenis de mesa. A las 19:30, Uruguay enfrentará a Argentina por la cuarta fecha del handball masculino.
Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.
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