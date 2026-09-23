Otro oro para Uruguay: Valentín Soca se impuso en 1500 metros en los Juegos Odesur y clasificó a los Panamericanos

Los Juegos Odesur tienen su continuidad este miércoles con varios deportistas de la delegación de Uruguay y la mira puesta en el atletismo. Tras el oro obtenido por Santiago Catrofe este martes en los 10.000, Valentín Soca se impuso en 1500 metros parando el tiempo en 3:46.05 y logrando la medalla número 33 para Uruguay.

🥇 ¡Oro para Valentín Soca! El uruguayo se quedó con los 1.500 metros en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, con un tiempo de 3’46”05.



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Además se colgarse la medalla dorara, el riverense se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 (23 de julio–8 de agosto). "Es algo muy especial conseguir una medalla en mis primeros Juegos Suramericanos, así que feliz. Es el reflejo de un proceso que venimos haciendo", expresó Soca en diálogo con Ovación.

🗣️ Valentín Soca: "Es algo muy especial conseguir una medalla en mis primeros Juegos Suramericanos, así que feliz. Es el reflejo de un proceso que venimos haciendo". Además, el oro le permitió clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027.



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El podio lo completaron el argentino Diego Lacamoire (03:47.16) y el ecuatoriano Gerson Montes (03:47.71).

La delegación de Uruguay en los Juegos Odesur ya suma un total de 33 medallas, siendo 12 de ellas de oro, cuatro de plata y 17 de bronce.

Una a una, las medallas de Uruguay

Santiago Catrofe con su medalla de oro tras imponerse en los 10.000 metros de atletismo. Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo.

La primera en subirse al podio fue Angelina Solari en los 100 metros libres de natación, prueba en la que conquistó el oro. Luego llegó un bronce en e-Sports gracias a la disciplina valorant con Juan Bonilla, Mathias Clementino, Lorenzo Coelho, Nicolás González, Enzo Magnone, Ignacio Pérez.

En remo, Felipe Kluver (single peso ligero) y Luciano García, Marcos Sarraute, Leandro Rodas y Martín Zócalo (cuatro remos largos sin timonel) fueron oro, Bruno Cetraro y Felipe Kluver (doble par) conquistaron la plata, y Romina Cetraro y Tatiana Seijas (doble par) y Zoe Acosta e Ynela Aires (dos sin timonel) fueron bronce. Además, en dos remos largos sin timonel masculino Leandro Rodas y Luciano García ganaron medalla de plata, así como en remo doble par ligero masculino y remo single ligero femenino se obtuvo bronce por la dupla Emanuel González y Mauricio López y la participación de Nicole Yarzon. La cuarta medalla de oro de la competencia llegó en el ocho remos largos con timonel con Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Luciano García y Martín Zócalo con Romina Cetraro como timonel.

El remo aportó otras tres medallas de oro en ocho remos largos mixto con timonel con Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo y Zoe Acosta y cuatro pares de remos cortos con Bruno Cetraro, Martín González, Felipe Klüver y Leandro Salvagno, así como también lo hizo Bruno Cetraro en single. Nicole Yarzon, también en single, obtuvo medalla de bronce.

El ciclismo aportó una medalla en ruta y de la mano de Thomas Silva que se quedó con el oro gracias a un tiempo de 3'32''19 y a su vez, hubo otro oro en tiro gracias a Julieta Mautone que finalizó en la primera posición de la modalidad 10m pistola de aire femenino.

En bochas, Celeste Alaniz y Cristian Calero fueron bronce en petanca mixto al igual que Facundo Fierro y Valentina Pérez en rafa volo mixto. A su vez, Karen Sanguinet finalizó en la segunda posición en modalidad de individual obteniendo la plata.

Por otra parte, el boxeo también se aseguró tres bronces con Tatiana Correa en 65 kilos, Joaquín García en 60 kilos y Ailén Cabrera en 75 kilos, mientras que se quedó con el oro gracias a Lucas Fernández en 55 kilos. Santiago Cardozo se hizo con la medalla de plata al perder en la final en 65 kilos.

En lucha olímpica, Mohammadreza Bekzadeh participó en estilo libre menor a 125 kg y se quedó con el tercer lugar y por ende la medalla de bronce tras caer 4-0 ante el brasileño Gabriel de Sousa y 10-0 ante el venezolano José Díaz. Mientras que Sandy Caraballo ganó bronce en la categoría más 100 kilos de judo.

Federico Daners aportó una nueva medalla de bronce para la delegación de Uruguay y la ganó en el concurso completo de ecuestres en el Jockey Club de Rosario

El rugby masculino también pudo aportar la suya y fue de bronce. La lograron los Teros Seven luego de vencer a Colombia por 22-12 en el duelo por el tercer puesto.

El atletismo tuvo un inicio de lujo con Santiago Catrofe conquistando la medalla de oro en los 10.000 metros masculinos luego de hacer un tiempo de 28'16''79, concretando también récord en los Juegos Odesur.

El hockey, por su parte, logró dos medallas más para la delegación de Uruguay y ambas de bronce. La del masculino fue histórica porque es la primera y se consiguió luego de una agónica definición ante Brasil en penales australianos, mientras que la femenina se dio tras superar a Paraguay por 9-0.