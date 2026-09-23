Qué uruguayos compiten hoy, miércoles 23 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur tiene su continuidad este miércoles con varios deportistas buscando nuevas medallas para la delegación de Uruguay y entre ellos se presenta el atletismo con cuatro compatriotas que apuntan bien alto en una nueva jornada de actividad tras el oro obtenido por Santiago Catrofe.

A las 09:10 será el turno de Sebastián Daners en la final de salto alto masculino. Desde las 10:55, será Valentín Soca el que compita en la final de los 1500 metros masculino, mientras que María Pía Fernández buscará la medalla en la misma disciplina pero desde las 19:35. Millie Díaz participará en la final de salto triple femenino a partir de las 18:10.

El remo coastal también tendrá una gran participación de atletas uruguayos en los cuartos de final porque Tatiana Seijas enfrentará a Fiorela Rodríguez de Paraguay (09:35). En individual masculino Mauricio López cruzará por un lugar en semifinales ante Brahim Alvayay de Chile (10:25). En dobles femeninos, Zoe Acosta y Romina Cetraro se medirán con Jhovana Mollinedo y Tatiana Gandarillas de Bolivia (11:00) buscando su lugar en semifinales. En dobles masculino, Marcos Sarraute y Martín Zócalo enfrentarán en cuartos de final a Alberto Portillo y Juan Iglesias de Paraguay (10:27), mientras que en el dobles mixto Mauricio López y Tatiana Seijas enfrentarán a Johann Hamann y Pamela Noya de Perú (12:40).

Leonella Acosta competirá en semifinales de frontball de pelota vasca ante la argentina Micaela Cortez desde las 09:30. Además habrá trinquete masculino con Santiago Varela y Santiago Vidart y femenino con Sofía Vicente y Camila Naviliar, ambos ante duplas de Perú.

Desde las 10:00 el fútbol femenino de Uruguay se medirá con Paraguay en busca de la medalla de bronce a la que accederá en caso de ganar. A la misma hora habrá actividad en tenis con Francisco Llanes que enfrentará a Juan Gómez de Colombia en la segunda ronda del single masculino. La actividad en surf que se suspendió en la pasada jornada porque no estaban dadas las condiciones climáticas pasará para hoy con Martín Ottado en shotboard (11:00) e Inés Beisso (13:20) en longboard.

Desde las 11:40 se disputará la final de la modalidad madison en ciclismo de pista con la presencia de Paola Silva y Luciana Wynants. Además, se llevará a cabo el segundo día de actividad en pádel con Camila David de Lima y Camila Belassi en dobles femenino (10:00) e Higor Ensslin y Diego Ramos (13:00) en el masculino. El canotaje de velocidad comenzará hoy sus pruebas con Matías Otero en la final K1 1000 metros desde las 09:00, a la vez que Yoel Becerra competirá en C1 1000 metros (09:10). También se disputarán las finales de K4 500 metros femenino (11:00) con Emilia Milich, Milagros Croci, Camila Ávila y Agostina Revello y masculino (11:20) con Matías Otero, Martín Gorriti, Julián Cabrera y Santiago Melo.

El handball masculino tendrá su segunda participación en la fase regular donde Uruguay se medirá con Perú desde las 14:30 Matías López, Aharon Rivero y María Sara Grippoli competirán desde las 10:00 en distintas categorías de taekwondo, mientras que en karate competirá Tomás Dotta desde las 14:00 y Maximiliano Larrosa (16:00). Uruguay enfrentará a Argentina (13:30) en waterpolo femenino y a Brasil (18:00) en el waterpolo masculino. Además, en deportes ecuestres participarán Juan Serra, Martín Rodríguez, Francisco Calvelo, Juan Manuel Luzardo y Diego Alonso en salto individual y por equipos.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.