Qué uruguayos compiten hoy, miércoles 15 de setiembre, en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 y dónde verlos en vivo

Los Juegos Odesur vivirá su cuarta jornada de actividad este miércoles 15 de setiembre con otra concurrida presencia de deportistas uruguayos en distintas disciplinas y con muchos que buscarán colgarse una medalla.

El remo ya empezó a hacer de las suyas y en la Costanera Este de Santa Fe hay cinco finales. Zoe Acosta e Ynela Aires abren la actividad (09:00) en dos remos largos sin timonel, le sigue Felipe Klüver (09:20) en single ligero y Romina Cetraro y Tatiana Seijas (09:40) en doble par ligero. Luego será el turno de Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute y Martín Zócalo (10:00) en cuatro remos largos sin timonel, mientras que Bruno Cetraro y Felipe Klüver (10:20) compiten en doble par masculino, todos por medallas.

La natación volverá a tener actividad con una cara conocida como la de Angelina Solari que a las 09:49 buscará un lugar en la final (18:00) de los 50 metros libres, la misma competencia en la que desde las 09:51 saldrán a escena Diego Aranda y Leo Nolles buscando clasificar a la competencias por medalla de la tarde.

A las 10:00 Uruguay disputará medallas en pentatlón moderno femenino con Britney Serena y Victoria Gerlach, mientras que a las 15:00 será el turno del masculino con Emiliano Silva y Ticiano Castro.

También buscarán una presea Clara Zubillaga y Santiago Sierra que compiten en sprint individual de triatlón a las 12:00 y 14:00, respectivamente, mientras que en gimnasia artística saldrá a escena Víctor Rostagno en la final de salto masculino desde las 15:20.

Boxeo busca finales con Tatiana Correa (15:00), Lucas Fernández (15:30) y Joaquín García (16:00) que enfrentarán a Haziel Santos de Brasil, Michael Trindade de Brasil y Luiz Olivera de Brasil en las categorías de 65 kg femenino y 55 kg y 60 kg masculino por un lugar en las respectivas finales.

Lucas Fernández y su competencia en boxeo durante los Juegos Odesur 2026. Foto: William Canobra - COU.

A su vez habrá finales para uruguayos en halterofilia con la participación de Nicolás Pisano (12:00) en 85 kg masculino y de Emilia Sarraute (17:30) en 77 kg femenino.

En materia de estrenos tendrá su primera participación el fútbol femenino donde Uruguay se mide con Chile (15:00) en la primera fecha de la fase de grupos, así como también el handball femenino ante Perú (14:30) por la jornada inaugural del certamen.

Desde las 12:00 comenzará la competencia de vela con presencia de Catalina Limongi, Lucía Köster, Máximo Ortiz, Alan Mathisson, Paula Defazio, Stefano Caiafa y la dupla de Marina y Ricardo Fabini en distintas categorías

Asimismo también se disputará la tercera fecha de la fase de grupos de hockey masculino donde desde las 16:00, Uruguay se medirá con Perú.

El golf tendrá competencia a partir de las 09:00 con Juan Álvarez, Juan Cruz Esmoris, Jimena Marques y Carolina Mailhos, mientras que en beach volley Rubio y Fernández se miden ante la dupla de Paraguay (11:00) por terminar entre el 5° y 8° puesto, mientras que Llambías y Mocellini van ante la dupla de Argentina (12:00) por estar entre el 8° y el 9°.

La competencia de bochas en los Juegos Odesur 2026. Foto: Lucía Pérez - COU.

Las bochas tendrán actividad desde las 08:30 con las semifinales de petanca mixto donde participarán Celeste Alaniz y Cristian Calero frente a Perú, mientras que en caso de avanzar a la final lo harán desde las 17:15. También pelea por una definición el tiro con Nicolás Paolino en 10m pistola de aire desde las 09:00 y con la meta de ir a la final de las 11:15.

El bowling tendrá la Ronda 1 del dobles masculino con Joaquín Manrique y Marcelo Lamanna en una competencia que iniciará sobre las 08:30.

Cabe recordar que las competencias de los deportistas uruguayos en los Juegos Odesur se pueden ver en vivo a través de Antel TV, COU TV y canal 5.