"¿Por qué mi hermano sí y yo no?": la historia de Maite Cáceres, la piloto uruguaya motivada por un campeón de F1

En la casa de Maite Cáceres (24), los domingos no siempre eran de fútbol: se miraba Fórmula 1 y se hablaba de automovilismo. Desde bebé acompañaba a su padre Fernando, que corría en rally y a su hermano “Fufi” (Juan Ignacio) a los circuitos. A los ocho años pidió subirse a un karting. La respuesta de su familia, aunque era fierrera, fue que no.

“Cuando me hice más grande, como a los 12, me di cuenta de que era un deporte muy costoso, que mis padres no podían llevarme a un nivel competitivo y que querían que yo supiera del esfuerzo que se necesitaba. No solamente es ir y decir ‘quiero subirme a un karting’, sino que hay todo un trabajo atrás que todo el mundo hace para lograr eso”, dijo a Ovación.

Sus padres intentaron acercarla a otras actividades. Probó hockey, handball, danza y canto, pero ninguna pudo más que su deseo de correr. La oportunidad de convencerlos llegó a los 16 años, cuando viajó a las 12 Horas de Sebring y conoció a Fernando Alonso, su ídolo, que competía con Toyota en el Mundial de Resistencia.

Le contó que soñaba con ser como él, pero que sus padres no la dejaban correr. “Me dijo: ‘Hay que trabajar muy duro en este deporte. No sé qué estarás haciendo vos, pero es un deporte que hasta yo estoy trabajando así para estar acá’”. El encuentro la marcó y planteó en su casa una pregunta que cambió la conversación: “¿Por qué mi hermano sí y yo no?”.

Maite Cáceres: piloto uruguaya en la Toyota GR Cup.

Sus padres entendieron que no se trataba de un capricho. Maite, además, les mostraba que se tomaba en serio sus estudios: “Yo me saco 10, 12 para poder subirme al karting. No es por nada más”. Le pidieron que consiguiera una oportunidad y estudiara un idioma. El inglés ya lo venía aprendiendo con ese objetivo.

Finalmente, a los 17 años empezó en el karting uruguayo. Compitió durante dos temporadas y fue vicecampeona en la categoría DD2. Enseguida dio el salto a los monoplazas y al exterior. En 2023 fue seleccionada para la Fórmula 1 Academy, una experiencia que le permitió competir en circuitos icónicos. En 2024 corrió en la Fórmula 4 de Estados Unidos, en un campeonato mixto, y terminó tercera en la clasificación de pilotos, con seis o siete podios.

Llegar a las pistas internacionales también significó aprender a vivir lejos de su familia. “Desde el día uno” sintió el desarraigo. Recuerda especialmente el proceso de selección para la Fórmula 1 Academy, con pruebas físicas, mentales y en pista que afrontó sola, viajando desde Uruguay a España.

“Estás tan enfocado en la prueba que tenés que hacer que te olvidás de que sos un ser humano que come, duerme, que se tiene que preparar. Resolver todo eso sola a los 19, 20 años, yendo de Uruguay a Europa con chicas más expertas que ya tenían coaches y psicólogos. Dije: ‘Vamos a pisar fuerte porque estamos solos’”.

Maite Cáceres festejando su primer puesto en la Copa Damas de la Toyota GR Cup en Indianápolis. Foto: Toyota GR Cup

A la exigencia deportiva se suma la de sostener una carrera que depende de presupuestos, patrocinadores y resultados. En paralelo, Maite comenzó estudiando organización de empresas en Barcelona y desde que llegó a Estados Unidos, finanzas. Para ella, estudiar le ayuda a mantener los pies en la tierra. “Luego de un fin de semana de mucha exigencia y presión, tengo algo para mí que no depende de si el auto se rompe, de si los sponsors ya no están o de que tenés que conseguir dinero. El estudio es totalmente mi esfuerzo. A veces las carreras tienen esa mala suerte de que le ponés todo, encontraste la forma, te preparaste muy bien, pero el auto puede fallar”, reconoció.

Este año los resultados le dieron un impulso. Cáceres sumó siete podios como la mujer mejor clasificada en la Toyota GR Cup y se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de Fórmula 4 en Estados Unidos, en la categoría FARA. En la Toyota GR Cup, además, existe una Copa de Damas y la mejor en cada carrera recibe un premio de 5.000 dólares. Ese dinero, explicó, vuelve a la pista. “Uno lo tiene que invertir. Eso ayuda con los neumáticos, las inscripciones. Se utiliza completamente para la oportunidad deportiva”. Poder probar antes de una carrera y conocer el auto de antemano puede ser clave, pero no siempre cuenta con recursos para hacerlo.

También trabaja para tener una plataforma en redes sociales y tiene más de 100.000 seguidores en Instagram. Sabe que no alcanza con poner el logo de una marca en el auto: es importante contar una historia y acercar el deporte a quienes no lo conocen.

“Cuando me fui de Uruguay y vi lo que es el automovilismo y el fanatismo que hay, lo que se vive en un fin de semana de carrera, dije: ‘No me puedo quedar esto para mí’. Si yo estoy logrando un sueño que tengo desde muy chiquita, después de mucho trabajo, muchas podrían hacer lo mismo”, afirmó Maite. Esa visibilidad también puede ayudarla a conseguir los apoyos que necesita para seguir escalando.

El Toyota GR86 de Maite Cáceres en pista: hasta 230 km/h en recta y 150 en curvas.

Para 2027, su aspiración es avanzar a una categoría superior, con la GT4 como posibilidad, aunque todavía necesita reunir el presupuesto. A más largo plazo sueña con las 24 Horas de Daytona y, algún día, las 24 Horas de Le Mans. “Lo más lindo es estar en el podio con la bandera y encontrarme con uruguayos que van a apoyar y que están acá en Estados Unidos, y niñas que se acercan y quieren meterse en el automovilismo. Me gusta demostrar que todo es posible”, expresó.

Mientras prepara el próximo paso, también tiene que cerrar el semestre universitario, que termina en diciembre, y mantener la preparación física. En esa rutina la acompaña su pareja, Augusto, piloto e ingeniero de autos de fórmula. Comparten entrenamientos en un simulador que tienen en su casa y antes de cada carrera revisan telemetrías y videos a bordo para buscar mejoras.

Maite ya corrió en Monza, con la F1 Academy, y en Daytona, con los Miata MX-5, durante el fin de semana de las 24 Horas. Su victoria en Indianápolis es uno de esos recuerdos inolvidables y Spa, uno de sus circuitos favoritos, sigue pendiente.

Después de haber tenido que convencer a sus padres, ahora sabe qué les diría a sus propios hijos si quisieran correr y así reflexionó. “Obviamente los apoyaría. Algo que hicieron bien mis padres es hacerme valorar el deporte y lo que hay detrás. Te enseña mucha responsabilidad, disciplina, saber manejarte con gente, cumplir horarios. Que lo hagan por un sueño, los apoyaría y ojalá tenga los recursos”.

Maite Cáceres junto a su Toyota GR86 en la GR Cup 2026.