Nicole Yarzón consiguió el quinto puesto en la Copa del Mundo de remo: siete uruguayos en finales este domingo

Nueve uruguayos tuvieron participación este sábado en una nueva jornada de la Copa del Mundo de remo 2026. La más destacada fue Nicole Yarzón, quien completó los 2000 metros en 7'45"72 minutos y terminó quinta en la final A de la categoría remo individual femenino ligero. A pesar de que la uruguaya salió segunda en los primeros quinientos metros de la carrera, fue decayendo y el oro terminó en manos de la mexicana Kenia Lechuga, quien dominó de principio a fin y marcó un tiempo de 7'27"73 minutos.

A través de sus redes sociales, la remera nacida en Canadá, pero de padre uruguayo, expresó su felicidad por haber completado el quinto puesto mundialista en el río que considera su "segunda casa". "Escuchar los gritos de la gente que desde que llegué me han recibido como una más. Me llenó de emoción. Muchas gracias", escribió Yarzón.

La participación uruguaya de este sábado comenzó a las 6:20 de la mañana de la mano Bruno Cetraro, quien compitió por la seminfinal 2 de remo individual masculino. Con una marca de 7'27"65 minutos en los 2000 metros, Cetraro terminó en la sexta y última ubicación de su largada. El ganador de la serie fue Yauheni Zalaty con un tiempo de 6'56"30. Dicho resultado, le permitirá al uruguayo competir por la final B este domingo a las 4:50 de la mañana.

Por su parte, en la semifinal 2 de parejas masculinas, la dupla integrada por Leandro Rodas y Luciano García, terminó en la cuarta ubicación. Los líderes de la carrera fueron los rumanos Stefan Constantin y Florín Sorin, quienes completaron la carrera en 6'23"37 minutos, frente a los 6'36"19 minutos de los uruguayos. Esta marca le bastó al dúo para clasificarse a la final B de parejas masculinas que saldrá este domingo a las 4:10 de la madrugada.

A su vez, el cuarteto integrado por Felipe Kluver, Martín Zócalo, Martín González Volkman y Marcos Sarraute también estará presente en la final B de cuádruple scull masculino. El equipo uruguayo terminó sexto en una semifinal que, nuevamente, tuvo como protagonistas a los rumanos. El cuarteto terminó la carrera con una marca de 7'03"67 minutos y volverá a competir mañana a las 4:40 de la mañana.

Para finalizar la jornada, en la rama femenina, Romina Cetraro culminó su participación mundialista con un cuarto lugar en la final B de la categoría de remo individual femenino ligero. Completó los 2000 metros en 8'02"99 minutos y logró un décimo puesto en la clasificación general.

Las posiciones finales de los remeros uruguayos se darán a conocer con las carreras de este domingo 31 de mayo, cuando culmine la Copa Mundial de Remo 2026 que se está llevando a cabo en la ciudad de Sevilla, España.