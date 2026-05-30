Danubio 1-0 Progreso en vivo: Joaquín Pereyra abre la cuenta en un partido clave por el descenso

Jardines del Hipódromo arde en la lucha por el descenso. La Curva de Maroñas recibirá a partir de las 15:00 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+) un punto súper directo por el descenso entre Danubio y Progreso, dos equipos que llegan en racha negativa, con la necesidad de sumar para volver a jugar la Liga AUF Uruguaya en 2027.

El Franjeado abrió el Torneo Intermedio con caída 3-1 ante Deportivo Maldonado, en el debut de Leonardo Ramos. El equipo no solo lleva tres derrotas consecutivas, sino que además solo ganó uno de sus últimos nueve partidos, que fue durante el interinato de Gustavo Matosas. Por su parte, el Gaucho es el peor equipo del año. Con apenas dos triunfos en la temporada, suma 10 puntos en la Tabla Anual. Tras la caída 2-1 ante Montevideo City Torque acumuló siete derrotas en los últimos ocho partidos —cinco consecutivas—.

Primer tiempo

Progreso salió a esperar, achicó los espacios y a Danubio le costó generar, pese a un par de situaciones que construyó en los pies de Nicolás Azambuja. Por arriba cayó el primer gol del partido, tras un córner bien trabajado por el equipo de Leonardo Ramos. Maicol Ferreira la sirvió a la puerta del área chica, espacio al que atacó Joaquín Pereyra tras salir de una doble cortina. Iván Rossi le despejó también el espacio y el defensor lo aprovechó con un certero cabezazo para festejar el tanto.

Danubio 1-0 Progreso

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Joaquín Pereyra, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh; Iván Rossi, Mateo Peralta; Camilo Mayada, Maicol Ferreira; Enzo Cabrera, Nicolás Azambuja. DT: Leonardo Ramos.

Progreso: Agustín Requena; Gianfranco Trasante, Hernán Carroso, Gastón Silva, Ayrton Cougo; Gonzalo Silva, Adrián Colombino, Agustín Pinheiro, Jonathan dos Santos; Nahuel López, Facundo Kidd. DT: Tabaré Silva.

Gol: 27' Joaquín Pereyra (D).

Transmiten: DSports Premium, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Julian Perez.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Andrés Cunha y Richard Trinidad.

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.