Racing 0-0 Defensor Sporting en vivo por el Torneo Intermedio: La Escuelita va por puntos claves para la Anual

El Racing de Cristian Chambian iguala 0-0 ante Defensor Sporting en el marco de la tercera fecha de la serie A del Torneo Intermedio. El partido se disputa desde las 10:00 horas en el Parque Osvaldo Roberto.

Después de igualar 0-0 ante Liverpool en la segunda jornada y quedar dos puntos por encima de Deportivo Maldonado y Peñarol en la Tabla Anual, la Escuelita pretende estirar la ventaja a la espera de sus compromisos.

Por su parte, el Tuerto buscará sumar sus primeros puntos en el Intermedio considerando que cayó en los dos primeros compromisos. En el último cayó 2-0 ante el aurinegro en el Estadio Campeón del Siglo, lo que terminó con la salida de su entrenador Román Cuello.

Por tanto, el encuentro de este sábado por la mañana lo dirigirá Gerardo Miranda, quien asume de forma interina junto con Rodrigo Gómez.

Primer tiempo

El primer tramo del partido disputado en el Parque Osvaldo Roberto fue de ida y vuelta con ocasiones ofensivas para ambos equipos. Cuando corrían 13 minutos, el arquero Federico Varese sacó mal y Alexander Machado lo capitalizó para quedar mano a mano. En su intento de picarla, se topó con el golero argentino, que evitó el 1-0 de la visita.

El atacante del Tuerto volvió a generar peligro con un remate cruzado que pasó cerca. Por su parte, los dirigidos por Cristian Chambian se aproximaron en el tramo final después de una asociación entre Tomás Habib y Esteban Da Silva, que entró al área a pura velocidad y definió fuerte, pero no pudo ante la gran estirada de Kevin Dawson.

