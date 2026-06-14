Hamilton ganó en Barcelona y logró su primer triunfo con Ferrari en Fórmula 1: Kimi Antonelli abandonó

El británico Lewis Hamilton de Ferrari dio la sorpresa este domingo al conseguir su primera victoria con la escudería en la carrera principal de un Gran Premio de Fórmula 1. El inglés se impuso en la cita de Cataluña, en el circuito de Montmeló, donde el líder Kimi Antonelli abandonó a cinco vueltas para el final.

GP de Barcelona 2026 Gráfico: Sofascore

En una dura carrera disputada bajo un calor sofocante, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la grilla, lideró un podio integrado completamente por pilotos británicos, con George Russell de Mercedes en el segundo lugar y el campeón mundial Lando Norris de McLaren en la tercera ubicación.

El joven italiano Kimi Antonelli, de 19 años, ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final debido a un problema de motor, justo cuando había logrado ponerse segundo en la clasificación de la carrera.

Hamilton, segundo de la clasificación general del Mundial, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41. "Me habéis ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecéroslo lo suficiente", dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje.

"A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin vosotros", se emocionó. Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024. La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la pole position, se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana en Barcelona. "Es bueno haber vuelto al podio y haber tenido una carrera sin problemas, pero Ferrari fue más fuerte hoy, así que necesitamos seguir trabajando", señaló.

Ahora, la clasificación mundial de pilotos sigue con Antonelli a la cabeza, con 156 puntos, seguido por Hamilton con 115 unidades y George Russell, quien completa el podio con 106 en la estadística de Sofascore.

Clasificacion de pilotos F1 tras Barcelona Gráfico: Sofascore

Por otra parte, el campeonato de constructores sigue con Mercedes a la cabeza con un total de 262 puntos. Le siguen Ferrari con 190 y McLaren con 141 unidades.

Campeonato Constructores de F1 tras Cataluña Gráfico: Sofascore

Con información de AFP