"Estábamos convencidas" y "mente fría ante todo": Náutico y Old Girls definirán la Copa de Oro de hockey

El hockey femenino tiene a sus finalistas y la definición no puede ser más apasionante. Old Girls, tetracampeón entre 2021-24, enfrentará a Náutico que va por romper con la hegemonía que las azulgranas y Carrasco Polo han mantenido al repartirse los títulos en las últimas 12 temporadas.

El pasado fin de semana se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales. Old Christians se hace muy fuerte de local y le había ganado a Náutico 1-0 en la ida, pero la Marea Roja ganó tranquilidad en la vuelta con un tanto de Valentina Luis tras una recuperación alta y Lupe Curutchague dio vuelta la serie a la salida de un córner corto.

"Trabajamos mucho durante todo el año para estar acá. Ellas son un rival duro, que se hace muy fuerte en su cancha y la ida nos costó, pero estábamos convencidas de que lo podíamos ganar. Así son las semifinales y muy contenta de haberlo logrado y estar en la final", destacó Curutchague y resaltó el juego del equipo después de haber igualado la serie.

"Creo que siempre los nervios juegan, no teníamos nada que perder y quedaban 30 minutos y nosotras sabemos que si jugamos a lo nuestro podemos generar muchas cosas. Nos terminamos de soltar y pudimos disfrutarlo entre nosotras que es un poquito lo que nos faltaba en estos partidos".

Old Girls dejó por el camino a Carrasco Polo y clasificó a la final de la Copa de Oro ante Náutico. Foto: Lucía Pérez | Federación Uruguaya de Hockey

Old Girs, eliminado en cuartos de final de la temporada pasada ante Woodlands, vuelve a clasificar a una final tras haber dejado por el camino a Carrasco Polo. Las azulgranas habían ganado 2-0 en la ida y las del Caballito le agregaron suspenso a la vuelta con un descuento cerca del final. Sol Myzska fue importante en la labor defensiva y analizó al serie que las clasificó a la final.

"La verdad fue muy desafiante, pero completamente orgullosa del equipo. Defendimos bien, nos la bancamos cuando la teníamos que bancar y bueno, cabeza fría ante todo. La verdad que hubo muchos gritos, estuvo picado, pero cabeza fría y bancando cuando tuvimos que bancar", declaró Myzska tras el partido y siendo una de las más jóvenes del equipo, destacó la juventud y actitud del plantel azulgrana

"Es divino que se sumen jugadoras más chicas y nuevas y que vayan ganando experiencia y que puedan vivir los playoff que es una época del año que es impresionante vivirla. Este equipo es lo máximo y siempre tiramos todas para el mismo lado", resaltó y dedicó un mensaje a la gente de Old Girs: "Este equipo no es nada sin su hinchada".

La final entre Náutico y Old Girls se jugará el próximo sábado en Cancha Celeste y la Marea Roja cuenta con ventaja deportiva luego de haber ganado la fase regular. De vencer a las azulgranas, se consagrarán campeonas mientras que Old Girls debe vencer para forzar un nuevo y definitivo partido. La definición se podrá seguir en vivo a través del canal del Comité Olímpico Uruguayo (COUtv).

Resumen del partido: Náutico 2-0 Old Christians