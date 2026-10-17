La uruguaya Valentina Pérez se consagró campeona mundial de bochas en Brasil con solo 19 años

La uruguaya Valentina Pérez se consagró campeona del mundo de bochas en Garibaldi, Brasil, al conquistar la medalla de oro en la modalidad de tiro de precisión. Con apenas 19 años, la deportista coloniense venció 19-11 a la argentina Natalia Limardo en la final y se quedó con el título en una competencia que reunió a representantes de 25 países. De esta manera, volvió a llevar a Uruguay a lo más alto del podio internacional y sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva.

Pérez completó una destacada actuación a lo largo de las distintas rondas del certamen. En la primera fase consiguió 17 puntos, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia. Luego sumó nueve unidades para continuar en carrera y, en cuartos de final, alcanzó un acumulado de 16 puntos que le aseguró un lugar entre las cuatro mejores competidoras del torneo.

En semifinales, la uruguaya volvió a demostrar su nivel al registrar 17 puntos y sellar su clasificación a la definición por el título mundial. Allí se enfrentó a Limardo, representante de Argentina, y se impuso por 19-11 para concretar la consagración. La victoria coronó una actuación consistente, en la que Pérez logró superar cada instancia hasta quedarse con el máximo reconocimiento de la competencia.

El título tiene un valor especial para la joven deportista, que en 2025 ya había conquistado el campeonato mundial juvenil en un torneo disputado en Francia. Ahora, dio un nuevo paso en su carrera al consagrarse en la categoría absoluta y confirmar su crecimiento en la disciplina. El resultado también representa un nuevo reconocimiento para las bochas uruguayas en el ámbito internacional.

El tiro de precisión es una modalidad individual de las bochas que exige puntería, técnica y concentración. La prueba consta de 12 figuras en las que los deportistas deben golpear o desplazar bochas y objetivos ubicados en distintas posiciones, con diferentes puntajes y grados de dificultad. El objetivo es sumar la mayor cantidad de unidades posibles en cada ejecución.

Con su triunfo ante Limardo, Pérez cerró su participación en Brasil con una medalla de oro y un nuevo título mundial, esta vez entre las competidoras de la categoría absoluta. La coloniense, que ya había alcanzado la cima en juveniles, volvió a hacer historia para el deporte uruguayo con una consagración que confirma su proyección internacional.