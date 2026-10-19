Un nuevo rincón del deporte en Paysandú: un mural a Luis Suárez, encuentros con deportistas y la vibra de San Telmo

Hay proyectos que nacen con una misión clara: juntar a la gente alrededor de la pasión por el deporte. Para esto es que nace Zeus Club en Paysandú, un nuevo espacio urbano pensado para reunir a atletas, ídolos deportivos y fanáticos en un mismo lugar.

La propuesta combina eventos, entrevistas con los deportistas, generación de contenidos y actividades deportivas como fútbol tenis, desafíos de básquetbol 1 vs 1, entre otros, buscando convertirse en una usina de experiencias y en un punto de referencia para la comunidad sanducera y los visitantes. Se ubica en Leandro Gómez 1157.

Arte urbano, el homenaje a Suárez y la foto obligada

Zeus Club en Paysandú.

El gran atractivo del lugar está al aire libre y entra directo por los ojos: un mural a escala gigante dedicado a Luis Suárez, pintado en una de las paredes principales que enmarcan la cancha de juego. El retrato del histórico goleador de la Celeste rinde tributo a uno de los máximos íconos de la selección uruguaya y le da un marco épico a cada actividad que se realiza en el predio.

Acompañando esta mística, el club cuenta con un vistoso muro repleto de camisetas de clubes del interior. Esta instalación busca ser una parada turística en sí misma: inspirada en icónicos paseos regionales —como el famoso pasillo fotográfico de la Galería Solar en San Telmo, Buenos Aires—, la idea es que tanto locales como turistas lleguen hasta allí para sacarse fotos, recorrerlo y celebrar la identidad futbolera de la región.

La visita de figuras del deporte nacional

Zeus Club en Paysandú.

El espacio ya empezó a cobrar vida con la presencia de deportistas de primer nivel. El basquetbolista Damián Álvarez fue uno de los primeros en pisar la cancha y compartir un momento con la gente, y ya hay agendados nuevos encuentros con figuras destacadas del fútbol uruguayo.

Con una propuesta fresca que mezcla deporte, cultura urbana y turismo, ZEUS CLUB se consolida como una iniciativa innovadora en el interior del país, demostrando que el deporte también se vive, se comparte y se disfruta fuera de los 90 minutos de juego.