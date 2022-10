Del dolor al valor: Peñarol y una Copa Libertadores de futsal difícil de olvidar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Duele perder una final, duele mucho. Pero en algunas ocasiones, conforme pasa el tiempo, la bronca va pasando y donde antes había dolor se comienza a ver un poco de valor.

Ese es el caso de Peñarol, al que a principio de año llegó un entrenador argentino que propuso un sueño que parecía lejano pero del que en la última semana no querían despertar.

Normalmente, al hablar de la Copa Libertadores, se asocia la palabra “obsesión” y esta habla de una idea que se repite tantas veces que puede llegar a dominar. Pero el equipo uruguayo no se intimidó y pasó de esa “manía” a una realidad que manda un mensaje.

El camino:

A Peñarol le tocó el que, a priori, parecía el grupo de la muerte; pero sobrevivió segundo.

Muchas veces los equipos de futsal no tienen los nombres que genera el arraigo que tienen los equipos de fútbol 11 pero eso no quita que tengan buen nivel.

En el debut, el aurinegro se cruzó con Panta Walon que es, prácticamente, un combinado entre las selecciones de Perú y Venezuela. Era un rival directo y el Carbonero ganó 3-2 en un triunfo que valió oro y que lo catapultó anímicamente transformándolo en un equipo muy duro de vencer.

Aunque después llegó Cascavel, el némesis de Peñarol en esta Libertadores, pero el 1-2 para el campeón de la liga nacional de Brasil solo demostró que el equipo uruguayo podía estar a la altura. El último partido de la serie ante Boca Juniors fue como una final por el pasaje a cuartos y el empate 1-1 favoreció al aurinegro que, entre los ocho mejores, se vio las caras ante Barracas Central. Y el Guapo al final fue Peñarol que, tras el tiempo suplementario y un partido no apto para cardíacos venció 4-2 y clasificó a semifinales.



Ahí enfrentó al campeón de 2016, Cerro Porteño, y fue, probablemente, el mejor partido de Peñarol en la Copa con una victoria por 2-0 y sin fisuras. ¡Estaban en la final!

Mathías Fernández ya transitaba una actuación consagratoria, los más experientes del plantel como Richard Catardo, Nacho Salgués y Juan Custodio cumplían su trabajo, los jugadores más jóvenes como Alejandro Aunchayna, Brandon Díaz y Nicolás Martínez, se amalgamaban y los extranjeros Wilmer Cabarcas y Bello, con Xapa como figura exponencial, le daban el salto de calidad al equipo de Nacho Cabral, el primero en creer en un equipo que poco a poco “compró” su idea y tenía momentos guardados para algunos que se lo merecían.

La final:

Desde el 2000, la Copa Libertadores tuvo 19 campeones y 17 de ellos fueron brasileños.

Siempre hubo un equipo de Brasil en la final y solo Cerro Porteño (2016) y San Lorenzo (2021) rompieron con esa hegemonía. Justamente, entre estos dos equipo se definió el tercer lugar y fue victoria del Ciclón de Boedo por 4-2. Y qué cerca estuvo Peñarol.

👏👏🟡⚫ ¡El reconocimiento a un equipo que hizo historia! La hinchada de @FutbolSalaCAP terminó la CONMEBOL #LibertadoresFS con un fuerte apoyo para los suyos pic.twitter.com/J7eToY8eMr — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) October 3, 2022

El partido:

Peñarol demostró que estudió a Cascavel. Le cortó bastante el juego por las bandas con el buen pie a pie de sus alas y los brasileños se cargaban de faltas. Wilmer Cabarcas se metió en el área y el aurinegro abrió el marcador de penal.

El destino le tenía reservado esto a Nicolás Ordoqui. El goleador histórico, que llegaba sin minutos, ingresó y la clavó en el ángulo como si hubiera jugado todos los partidos.

Era una incógnita ver cómo podía reaccionar Cascavel pero, acostumbrado a las finales, lo hizo bien y Gessé empató tras una buena jugada de córner.

Para el complemento Peñarol obligó a saltar líneas a los brasileños pero aún así encontraron la ventaja. De Gustavinho para Gessé que duplicó y más tarde anotó su hat-trick. El aurinegro intentó con arquero jugador los últimos minutos pero fue la tarde del campeón Cascavel.

😍🔥 Veja por outro ângulo os gols que garantiram o título inédito da CONMEBOL #LibertadoresFS para @CFutsalOficial



😍🔥 ¡Otra mirada de los goles que le dieron el primer título de la CONMEBOL #LibertadoresFS a #CascavelFutsal! pic.twitter.com/7dAtdkDSI2 — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) October 3, 2022

El mensaje:

Sin lugar a dudas Peñarol emparejó, con trabajo y sacrificio, la lucha contra los profesionales de este deporte y mandó un mensaje al futsal uruguayo: ¡Se puede!



conferencia La palabra de los protagonistas: Catardo y Cabral

Luego de la final de la Copa Libertadores de futsal entre Peñarol y Cascavel, el entrenador aurinegro Ignacio Cabral y uno de los mejores jugadores del plantel y el torneo Richard Catardo, pasaron por la rueda de prensa.

"Estamos tristes y enojados pero a futuro nos vamos a dar cuenta lo que se logró para el futsal uruguayo" Richard Catardo Jugador de Peñarol futsal

“Estamos acostumbrados a que Peñarol lleve gente. Nos sorprendió que vinieran hasta acá. Fue sumamente gratificante ver el apoyo de la gente y que incluso perdiendo te aplaudan, a uno que es hincha lo enorgullece”.

“Creo que es sumamente gratificante lo que se consiguió aunque queríamos coronarlo con el título. Hoy estamos tristes y enojados pero a futuro nos vamos a dar cuenta lo que se logró para el futsal uruguayo, que es importante demostrar que se puede, que con trabajo y sacrificio las cosas se logran”.

"A los equipos uruguayos y a la selección nos cuestan mucho estos torneos, los grandes nos tenemos que encargar de enseñarle a los más chicos que este es el camino y esperemos que esta Copa sea el puntapié inicial para que el fustal uruguayo de una vez pueda crecer y ser competitivo a nivel internacional”.

“Creo que el techo se lo pone uno, es el que decide hasta donde quiere llegar. Este grupo y este plantel subió la vara. Siempre pensando en competir, en crecer y mejorar. Si uno da el 100, lo puede lograr, así lo pensamos nosotros. Hoy nos tocó perder pero sabemos que dimos el 100 entonces internamente no nos vamos satisfechos ni conformes pero si tranquilos de que dimos todo”.

“Las claves fueron el trabajo como principal herramienta y el convencernos que sí se podía. Siempre aspirar a más y estar en los detalles. Él (por el entrenador Ignacio Cabral) desde el primer día nos convenció de que teníamos que aspirar a llegar a ganar la copa y al principio nos mirábamos como diciendo ‘a este loco qué le pasa’ pero hoy, con el diario del lunes, nos convenció y le tenemos que dar la razón. El trabajo y la humildad nos hizo llegar hasta acá y esperamos seguir por el mismo camino".



"Desde el primer día creí en ellos, son unos deportistas de la ostia" Nacho Cabral Entrenador de Peñarol futsal

“Los días fueron pasando muy rápido y nos fuimos subiendo a algo que no nos queríamos bajar. Desde el primer día creí en ellos, son unos deportistas de la ostia, se toman este deporte en su país de una manera sumamente profesional y es un orgullo dirigir este plantel. No me sorprende la copa que hicieron”.

“Fue mucho mérito de ellos, hay jugadores que trabajan y a la vez se dedican al deporte. Entendieron cuidarse de manera semi profesional para poder competir con estos equipos y creo que entendieron que ellos pueden competir en este nivel internacional más allá de la liga y el contexto que tengan”.

“Creo que los valores están en el grupo, yo simplemente acompaño. Me llevaron a ser mucho mejor entrenador. Acompañé desde el minuto cero muchos momentos que ya venían viviendo en su liga y su contexto. La prioridad siendo un entrenador extranjero es adaptarse a la situación que toca y a la vez cambiar el chip para competir con equipos que a priori compiten en una liga más profesional”.

“Los refuerzos vinieron exclusivamente para esta Copa, seguramente habrán dejado las puertas abiertas por cómo representaron al club pero es pronto para saber si pueden llegar a venir el próximo año o no”.

“Ya conocíamos a Cascavel, tiene mucha intensidad sobre todo en los cortes en ataque y el funcionamiento. Pero nosotros también tenemos lo nuestro y sabíamos que el juego con pívot nos iba a favorecer e intentamos desde todas las herramientas que pudimos para poder atacarlos. No logramos convertir y estos partidos se definen en los detalles. Estoy orgulloso de Peñarol y de estos muchachos. Peñarol fue muy bien representado en una final”.