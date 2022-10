Así palpita Peñarol la final de la Libertadores de futsal: "Este sueño parecía una utopía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se perderá la final por suspensión, pero está tranquilo de haber dejado todo y confía en sus compañeros para dar “ese pasito más”. Nacho Salgués es de los experientes de un Peñarol que es “una isla” en el futsal uruguayo y va por la gloria en la final de la Copa Libertadores de futsal.

El pívot, que además es el capitán de la selección uruguaya, contó cómo vive el plantel la previa a la definición frente al campeón brasileño Cascavel. El aurinegro viene de eliminar a Cerro Porteño de Paraguay en semifinales, mientras que los brasileros dejaron por el camino a San Lorenzo de Almagro.

-¿Qué se siente estar a punto de jugar una final de América?



-Ya empieza a jugar la ansiedad y un montón de cosas en la cabeza. Obviamente que a nivel personal, con una mezcla de sensaciones. Por un lado muy contento y por otro me queda esa espina de no poder jugarla. Ya me cayó la ficha, pero estoy tranquilo que pude dejar todo, que estamos en un lugar soñado y que mis compañeros van a hacer lo mejor para dar ese pasito más y coronar toda esta locura.

-¿Qué sería poder ganar esta Copa Libertadores?



-Es una de las metas y de los sueños que uno piensa cuando arranca este deporte, y con el club que sos hincha y un grupo humano increíble. Sería algo que queda para toda la vida.

-¿Cuánto más vas a sufrir estando afuera?



-Voy a sufrir más que nunca porque los nervios son mucho peor y la ansiedad también. En este grupo nadie es indispensable, tenemos jugadores que lo vienen haciendo espectacular. Uno siempre quiere jugar esta clase de partidos, pero lo voy a hacer desde otro lado.

EN VIVO Peñarol Vs. Cascavel este domingo Ya se enfrentaron por fase de grupos, este domingo juegan desde las 13:00 y va por el canal de Libertadores en YouTube. “Les competimos de igual a igual, en los últimos minutos lo pudimos haber empatado, pero ahora es una final y son partidos especiales. Preparamos el partido con el scouting para ver el planteamiento y será cuestión de hacer ese plan a la perfección”, dijo Nacho Salgués.



-¿Qué repercusiones han tenido estos días?



-¡Una locura! Nos explotó el teléfono a todos. Mensajes de aliento de todo tipo. Más allá de que esto sea Peñarol están contentos por nosotros porque creo que la disciplina crece y se hace más visible cuando se logran estas cosas.

-¿Cómo está el grupo?



-Hay mucha ansiedad obviamente, pero no nos pueden ganar los nervios, tenemos que estar tranquilos y descansar porque venimos de una seguidilla grande y mañana las piernas se van a sentir. Pero el grupo está muy motivado y confiado.

"Estamos muy ilusionados y confiados en que se puede dar ese sueño que parecía una utopía" Ignacio Salgués Jugador de Peñarol futsal

-Los extranjeros se adaptaron muy bien...



-Sumaron un montón. Lo primero fue la calidad humana, cómo entraron en el grupo rápidamente en muy poquitos días. Eso fue fundamental para que se diera lo demás. Están cómodos y eso hace que puedan aportar toda la calidad y jerarquía que tienen. Están muy involucrados en la causa, queremos todos lo mismo.

-¿Nacho Cabral les dijo que él quería salir campeón?



-Sí, Nacho desde el primer día que llegó lo primero que dijo fue que él venía para ser campeón de la Libertadores. Nos quedamos mirándolo y entre nosotros también. Siempre soñamos con estas cosas pero es difícil para un equipo uruguayo. Él estaba convencido y de a poco nos fue convenciendo. Sobre todo después del primer partido y tras pasar la serie durísima que tuvimos, ese grupo de la muerte. Vimos que eso que decía a principio de año era posible. Trabajamos mucho, hubo que ser estrictos en el tema de la alimentación, ese famoso entrenamiento invisible, y creo que ese esfuerzo de todo el año se está viendo hoy en día. Estamos muy ilusionados y confiados en que se puede dar ese sueño que parecía una utopía.

-¿Qué importa más: lo físico, lo táctico o lo mental?



-La cabeza. Es lo que más importa y lo que más juega. Importa soñar y quererlo más que nunca y más que nadie. La cabeza va a hacer que las piernas corran, que tomemos buenas decisiones y nos va a dar confianza y fuerza. No sé cómo reaccionará Cascavel pero nosotros vamos a estar muy fuertes.

-En semifinales trancaste una pelota con la cabeza, ¿necesitan eso de todos?



-Sí, obviamente, sabemos que somos uruguayos y estamos representando también a Peñarol y esas cosas no van a faltar en ninguno de nosotros. Hay que jugarlo, ni que hablar con la cabeza, pero también con el corazón.

-¿Un equipo finalista necesita un arquero como Mathías Fernández?



-Ni que hablar. El “Pescado” está en un momentazo y cualquier equipo con grandes aspiraciones tiene que tener un arquero como él. Te salva 'las papas' en los momentos difíciles y esperemos que en la final tenga ese día soñado que cierra el arco y se ataja hasta el mundo.

-¿Demostraron que se puede?



-Sí, lo sabemos y estamos convencidos que con trabajo de calidad y acercándonos al profesionalismo, se pueden conseguir estas cosas. No hay que marearse, nos falta mucho como deporte, Peñarol es una isla y la selección ha mejorado un montón.

-¿Qué es para vos jugar con Richard Catardo y Juan Custodio?



-Son amigos hace mucho tiempo y tiene un condimento especial cuando se logran estas cosas porque también nos tocó vivir muchísimas de las otras. Momentos amarguísimos de preguntarnos para qué tanto sacrificio, pero nunca bajamos los brazos y siempre tratamos de representar a nuestro deporte de la mejor manera. Tener esta alegría y vivirlo con ellos, y también otros compañeros, es hermoso.