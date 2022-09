Richard Catardo en la previa a la semifinal de Peñarol: "Tenemos la ilusión de seguir"

Es de los mejores jugadores en la historia de la disciplina en Uruguay. Richard "Mascota" Catardo comenzó con 14 años en Peñarol y hoy jugará una semifinal de Copa Libertadores de futsal para el club del que es hincha y con amigos. Analizó este momento, lo anímico y las diferencias del nivel internacional con la liga local.

Peñarol viene de superar a Barracas Central por 4-2 en tiempo suplementario y de esa manera se convirtió en el primer equipo uruguayo entre los cuatro mejores de américa desde que la Copa se dejó de disputar en formato por zonas y juegan todos los equipos un único torneo.

semifinales en vivo

Peñarol ante Cerro Porteño: juegan hoy a las 19:00

A las 19:00, por el canal de Libertadores en YouTube, el aurinegro frente al Ciclón. “Es una Copa súper pareja y esta tiene un plus porque no hay tantos brasileños. La vemos como ‘es difícil pero no tanto como las otras’. Cualquiera le puede ganar a cualquiera hasta el último momento”, aseguró Catardo.