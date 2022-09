Mathías Fernández: Libertadores con Peñarol, la Celeste y una lección de su entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Mathías Fernández le dicen “Pescado” aunque bien podría ser “Pulpo” por sus atajadas que lo llevaron a la selección uruguaya de fútbol sala y recientemente a ganar un premio Charrúa. Habló sobre Peñarol, el debut en la próxima Copa Libertadores de futsal, sus aspiraciones, la Celeste, las críticas y el deporte que lo enamoró.



-¿Hace cuánto que piensan en esta Libertadores?

​

-Desde principio de año. Si bien siempre el principal objetivo es salir Campeón Uruguayo, también apuntamos a lo internacional y queremos competir de igual a igual.

-La copa es: ¿objetivo, ambición, obsesión?

​

-Una obsesión siempre es porque un club como Peñarol, con la historia que tiene, está muy identificado con la Libertadores. Se está trabajando para que deje de ser una obsesión y empiece a ser una realidad.

-¿Qué sería hacer una buena Copa?



-El objetivo es llegar a semifinales. Nunca se dio en el nuevo formato que un club uruguayo lo logre. Para llegar a esa instancia tenés que medirte sí o sí contra clubes profesionales y el objetivo es ese, competir contra ellos.

-¿Saben algo del grupo, los estudiaron?

​

-Bastante. Nos pasábamos los links de los partidos. A Panta Walon lo empezamos a estudiar con profundidad cuando salió en el grupo. Más tomando en cuenta que es el primer partido y es fundamental ganarlo.

fixture El grupo de Peñarol en la Libertadores de futsal El aurinegro, representante uruguayo en el torneo, viajó este jueves a Buenos Aires para disputar la Copa Libertadores de futsal que se jugará en el Microestadio Malvinas Argentinas del barrio La Paternal.



Peñarol jugará mañana sábado a las 16:00 ante Panta Walon de Perú, el domingo a las 10:00 ante Cascavel de Brasil y cerrará el Grupo B al día siguiente desde las 20:00 contra Boca Juniors.



-¿Gracias a aspirar a la Copa sacaron la ventaja que hoy tienen en el Uruguayo?



-Sí, creo que una cosa fue llevando a la otra. Si no hacés un buen campeonato local, a nivel internacional no te va a ir bien, y viceversa. Venimos de perder el clásico y nos abre los ojos para ver que, si no nos esforzamos, no nos sobra nada.

Ignacio Cabral: el entrenador argentino que llegó al Fútbol Sala de Peñarol. Foto: Matías Pérez | El País

-¿Qué les aportó la llegada de Ignacio Cabral?



-Mucho, como también lo hizo Hernán (Basile) el año pasado. Son técnicos argentinos que están muy preparados, dos o tres escalones arriba de los de acá. Nacho nos aportó mucho en lo físico, nos incorporó el tema de la nutrición y de cuidarnos diariamente. Nos inculca que para ser profesional no necesitas vivir del deporte si no los hábitos del día a día.

-Ganaste el charrúa. ¿Qué se siente?



-Una felicidad muy grande. Siempre me puse la meta de ser el mejor o tratar de serlo. Yo siempre lo jodía a Richard (Catardo), pero habérselo ganado a un jugador como él, es un logro en sí mismo.

-A nivel selección, ¿se puede soñar con el Mundial?



-Sin duda. Para los jugadores que venimos hace tiempo, es el objetivo. Hay que ir mejorando el día a día, a nivel entrenamientos y a nivel torneos y competir de igual a igual contra todos. Ahora se hizo una muy buena Liga Evolución. Se entrena varias veces por semana cuando antes nos preparábamos un mes y medio o dos antes de cada torneo.

MIRA TAMBIÉN La Celeste y una semana para recordar en la Liga Evolución en Paraguay

Mathías Fernández en la selección uruguaya de Fútbol Sala durante la Copa América. Foto: Conmebol

-¿Cómo manejan los objetivos y las exigencias no siendo profesionales y teniendo que enfrentar a los que sí lo son?



-Con tranquilidad. Hay muchos comentarios, críticas, y muchos no tienen idea de la realidad de este deporte en Uruguay. Hay que hacer autocrítica para nosotros, siempre ir mejorando y esforzarse. No podés entrar en el comentario de la gente de afuera porque te termina haciendo daño, con más experiencia lo logré entender pero antes era más calentón. Las críticas que sean para bien las vamos a tomar pero, las que sean con malas intenciones, no vamos a darle corte.

-¿Lo hablan con los más chicos?



-Si. El de afuera siempre va a criticar porque es más fácil hacerlo estando afuera que adentro, siempre tratamos de inculcarles eso.

-¿Te gustaría jugar en el exterior?



-Como gustarme me gustaría, tuve ofertas y he decidido quedarme por “x” motivo pero no cierro las puertas en ningún momento. Siempre y cuando me seduzca y me motive porque, sinceramente, estoy muy cómodo en Peñarol.

Fútbol sala: Mathías Fernández jugando para Peñarol. Foto: Matías Pérez | El País

anécdota Es tan hincha de Peñarol que... ¿Mirabas de reojo la posibilidad de llegar a Peñarol? Incluso pasaste antes por Nacional.



Sí, siempre fui hincha de Peñarol. Me ha pasado, jugando en Nacional, de perderme algún entrenamiento por mirar algún partido de copa pero, por suerte, no lo tomaban mal porque sabían mi situación. Por suerte después tuve la oportunidad de venir a Peñarol que fue un paso muy importante para mí.



-¿Cómo llegaste al futsal?



-Empecé en el Club Victoria, yo jugaba fútbol 11, vivía a una cuadra del club y siempre estaba como un poco vinculado al deporte. Una vez que di como prioridad al futsal quedé totalmente enamorado.