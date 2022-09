Nacho Cabral, entrenador de Peñarol en la Libertadores: "Vinimos acá a ganar la Copa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fórmula de entrenadores argentinos funciona bien en Peñarol que salió campeón con Hernán Basile y se ilusiona en la Copa Libertadores de futsal con Nacho Cabral.

El entrenador aurinegro habló en la previa al partido por cuartos de final ante Barracas Central sobre qué lo sedujo para venir al aurinegro, destacó los aspectos más importantes de sus jugadores, sus objetivos, las diferencias entre el nivel internacional y la liga local y hasta confesó el apodo que le pusieron dentro del plantel.

-¿Qué te sedujo de Peñarol?

​

-La calidad de jugadores que tenía, que era un club muy grande y que venía haciendo las cosas muy bien. Me sedujo también tener una Copa Libertadores y, obviamente, intentar obtener el campeonato local. Era una buena alternativa para hacer mi primera experiencia fuera del país. Lo decidí en familia y le dimos para adelante.

-¿Con qué te encontraste y qué objetivos se plantearon?



-Con un plantel de profesionales. No hace falta que estén viviendo de esto si no de dedicarse al 100% más allá de que tengan otros trabajos. Tienen un amor y un sentido de pertenencia muy grandes por el club, un gran grupo humano u eso me motiva día a día.

“Estos jugadores tienen un amor y un sentido de pertenencia muy grandes por el club”

Ignacio Cabral Entrenador de Peñarol

-A Leandro Ataides ya lo dirigiste en Hebraica...



-Me lo había recomendado Diego D’Alessandro, tenía las mejores referencias como jugador y como persona. Está teniendo un nivel muy bueno y le está tocando entrar en una instancia muy competitiva de la Copa. Espero lo mejor de él y le tengo mucha confianza.

-¿Qué sensaciones te dejó haber clasificado y el grupo?



-Hay que tener en cuenta que clubes que no son de renombre en fútbol 11, acá se refuerzan muy bien. Panta Walon tiene jugadores de la selección de Venezuela y casi toda la de Perú. Sabíamos que era casi una final y el resultado positivo nos dio confianza. Nos tocó el grupo más competitivo, teníamos a un brasileño y a Boca Juniors. Sabíamos lo que nos tocaba pero hicimos nuestro papel.

MIRA TAMBIÉN Peñarol empató con Boca Juniors y está en cuartos de final de la Copa Libertadores

-Se viene Barracas Central en cuartos, ya lo conocés...



-Dirigí ahí poco tiempo, conozco al entrenador. Es muy competitivo, no hay que confiarse, es partido a partido y el factor mental es clave.

en vivo Peñarol ante Barracas Central por los cuartos de final de la Copa Libertadores de futsal El aurinegro y el Guapo se enfrentan este miércoles desde las 14:00 y el partido va en vivo por el canal de Libertadores en YouTube y Facebook.

-¿Cómo eligieron a los refuerzos extranjeros?



-Fue una gestión muy grande de Marcelo Solomita, el presidente del fútbol sala de Peñarol. La Copa cambió de fecha, pasamos por muchos jugadores y un scouting exhaustivo. Se acoplaron bien y eso habla bien de la calidad y el objetivo que tiene este grupo.

Wilmer Cabarcas: el venezolano es de los puntos altos en esta Libertadores de futsal pero no estará ante Barracas por acumulación de amarillas. Foto: @futbolsalacap

-¿Es un desafío que los equipos en la Libertadores te planteen situaciones que a nivel local no ocurren?



-Sí, sí, sí. Tuvimos situaciones tácticas que en el campeonato local no las tenemos como el ataque o defensa cinco para cuatro. Nos pasó en los últimos tres minutos con Boca que, sabiendo que teníamos que reducir margen de error, nos sacó arquero-jugador y, al no tener ese roce en la liga, tenés que convivir con esa presión y ser muy rápido para acoplarte. Supimos sufrir y gracias a Dios pudimos clasificar.

-Mathías Fernández, el arquero, dijo que los entrenadores argentinos están dos o tres escalones por arriba...



-Soy de la idea de que el entrenador tiene que saber acompañar y cuándo poner el límite y cuándo no. Los jugadores te van llevando a eso. Es clave saber hasta dónde podes exigir a los jugadores. Cambiaron el chip para la Copa, entrenaron cuatro veces por semana y doble turno antes de este torneo.

El plantel de Peñarol en la Copa Libertadores de futsal. Foto: @LibertadoresFS

detalles Cambiar la mentalidad: Ignacio Cabral pasó por Glorias de Tigre, Barracas Central, Merlo, Camioneros y Hebraica antes de llegar a Peñarol. Es el director del Centro de Entrenadores de Fútbol Sala en su país y sabe que la diferencia está en los detalles: una de sus medidas en el mirasol fue darle lugar a la nutrición.



“Hay que hacerle ver a los dirigentes que es una inversión importante y que los juveniles lo entiendan es clave. El marketing deportivo también, para darle visibilidad a una actividad que no la tiene tanto. Son detalles para el crecimiento dentro del club y también del país”.



-¿Cuál es el techo de Peñarol en esta Libertadores?



-Estamos muy centrados en los objetivos. La realidad es que vinimos acá a ganar la Copa, estoy convencido de eso y se los transmití a ellos también. El punto está en que tenemos que confiar en nosotros y en saber que no somos superiores a nadie pero tampoco nos van a pasar por encima. Vamos a tener que salir de la zona de confort y hacer cosas diferentes para poder llegar a resultados que nunca obtuvimos. Nuestro objetivo es siempre ir un poco más allá.

-Te pusieron ‘Chacal’ como apodo, ¿cómo te lo tomaste?



-Ja, ja, bien, bien. Hasta me hicieron un buzo y lo usé en un partido. Me pusieron así porque Dani Morales se olvidaba de mi apellido entonces me dijo así una vuelta: “vos sos como un chacal”, y me quedó. Yo lo tomo bien, no tengo nada en contra de eso.