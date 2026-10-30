Cuándo pelea Canelo Álvarez vs Mbilli: hora y dónde ver el combate de este sábado 31 de octubre en Uruguay

La pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el francés Christian Mbilli se llevará a cabo este sábado 31 de octubre de 2026, en la que estará en juego el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en poder de Mbilli.

El combate tendrá lugar en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, como el enfrentamiento estelar del programa internacional denominado México contra el Mundo, evento que marca el regreso de Canelo a los combates luego de 13 meses.

Para el público que siga las alternativas desde Uruguay, las peleas estelares del evento comenzarán a transmitirse durante la tarde del sábado, estimándose el ingreso de los protagonistas al cuadrilátero para el combate principal alrededor de las 17:30 horas. Esto, debido a que los horarios pueden moverse según la duración de cada combate.

Dónde ver la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en Uruguay

La velada se transmitirá de forma exclusiva en vivo a través de la plataforma global de streaming DAZN bajo la modalidad de pago por evento (DAZN PPV). Para acceder a la emisión oficial desde Uruguay, los usuarios deben contar con una cuenta registrada en el servicio de DAZN y adquirir el acceso al evento PPV específico dentro de la aplicación o el sitio web.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli tras la conferencia de prensa en Arabia Saudita. Foto: AFP.

Cartelera completa de la velada México contra el Mundo

El programa estelar incluye múltiples combates de alto nivel con varios cinturones en disputa:

David Picasso vs. Carl Jammes Martin, 12 asaltos, supergallo.

Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas García, 10 asaltos, superpluma.

Pelea de campeonato: Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandón, 12 asaltos, por el título de peso pluma de la OMB de Espinoza.

Pelea de campeonato: Jaime Munguía vs. Nikita Zon, 12 asaltos, por el título de peso supermediano de la AMB de Munguía.

Pelea de campeonato: Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, 12 asaltos, por el título de peso supermediano del CMB de Mbilli.

A su vez, se podrán observar los combates preliminares que comenzarán a partir de las 11:15 horas y tendrán el siguiente orden:

