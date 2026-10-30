Un plantel de terror: el sorprendente desfile de disfraces de Halloween que protagonizaron jugadores de Chivas y León

Cada fin de octubre, los vestuarios del fútbol mexicano se transforman por completo. Las canilleras, los botines y los chalecos GPS le dejan su lugar temporalmente a capas de vampiro, máscaras de extraterrestre y sombreros de personajes entrañables de la televisión. El Chivas de Club Guadalajara volvió a revolucionar las redes sociales al presumir el ingenio de sus futbolistas en la tradicional celebración de disfraces.

🎃 ¡Llegó la spooky season y multaaaa al que no se disfrace! 🥵



🔝 Lo estaban esperando, aquí está la Parte 1 🤣 pic.twitter.com/iW1DQAWwiY — CHIVAS (@Chivas) October 29, 2026

Desde marcianos espaciales hasta homenajes a la vecindad de El Chavo del Ocho, el plantel mexicano demostró que el buen humor dentro del grupo es una constante. Aunque la postal de los futbolistas disfrazados nos remonta inmediatamente al Halloween —una festividad de origen celta que se celebra cada 31 de octubre y que ha ganado una enorme popularidad global gracias al cine, los disfraces y la cultura pop—, en México esta fecha convive de una manera muy particular con una de las tradiciones más sagradas y hermosas del país: el Día de Muertos (1 y 2 de noviembre).

🎃 Ahora si, la Parte 2 🤣 Siento que andan muuuuy confundidos para identificarlos… 💀 pic.twitter.com/H47vLKd8RY — CHIVAS (@Chivas) October 29, 2026

El gran protagonista fue Roberto Alvarado. Conocido por su carisma único y su capacidad constante para romper la rutina, el Piojo se robó todas las miradas al aparecer caracterizado como La Chilindrina (con peluca, pecas y vestido incluidos). El homenaje a la mítica obra de Roberto Gómez Bolaños continuó con sus compañeros: Diego Campillo llegó metido en el papel de El Chavo del 8, mientras que Ricardo Marín encarnó al inolvidable Profesor Jirafales.

El desfile de disfraces de Halloween que protagonizaron los jugadores de Chivas. Foto: Chivas.

José Castillo impactó imponente como un faraón egipcio, mientras que Hugo Camberos no dudo en vestirse de porrista. Por su parte, Luis Romo cambió el fútbol por el béisbol al lucir la indumentaria de los Cañeros de Los Mochis, y Ángel Sepúlveda apareció con un llamativo traje inflable de preso.

El desfile de disfraces de Halloween que protagonizaron los jugadores de Chivas. Foto: Chivas.

No faltaron las figuras infaltables de la época como Jigsaw (Saw), Michael Myers, Chucky, extraterrestres y hasta un integrante del equipo táctico SWAT, una serie de televisión estadounidense de drama criminal.

El desfile de disfraces de Halloween que protagonizaron los jugadores de Chivas. Foto: Chivas.

El desfile de disfraces de Halloween que protagonizaron los jugadores de Chivas. Foto: Chivas.

El Club León hizo exactamente lo mismo, contagiando la diversión y demostrando que en el fútbol mexicano el ingenio y el buen humor son una constante de época.

Jalogüin a todo lo que me digan mis compas 🤣👻🎃 pic.twitter.com/BfhhNAamDs — Club León (@clubleonfc) October 29, 2026

👻👁️ 🦁 Y el mejor disfraz es para… pic.twitter.com/QDvPEnl3W0 — Club León (@clubleonfc) October 29, 2026

Mientras que el 31 de octubre se presta para el terror lúdico, las bromas y la transformación en personajes de ficción o monstruos, en la cultura mexicana esta época del año tiene un significado profundamente emotivo y espiritual. El Día de Muertos no es una noche de miedo, sino una celebración de la vida y un reencuentro amoroso con aquellos seres queridos que ya no están.

Para los mexicanos, las calles y hogares se llenan de color, aroma a cempasúchil, catrinas, papel picado y altares repletos de ofrendas. Es una de las expresiones culturales más importantes del mundo —reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad—, donde la muerte no se vive como un final trágico, sino como una etapa más del ciclo de la vida que se honra con alegría, música y memoria.