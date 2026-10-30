Un regreso importante, una duda y varias ausencias: el equipo de Peñarol para enfrentar a Wanderers

Peñarol está sumergido en una crisis deportiva de la que no logra salir y este sábado tiene una prueba de fuego para escapar de un mal momento en el cierre de la temporada en el que se le vienen tres partidos determinantes.

El primero es este sábado desde la hora 16:30 en el Parque Federico Omar Saroldi frente a Wanderers por la fecha 13 del Torneo Clausura que lo tiene al equipo de Diego Aguirre prácticamente sin chances de ser campeón pero peleando por la punta de la Tabla Anual.

El aurinegro lidera la acumulada con 64 puntos, pero Deportivo Maldonado está segundo con 62 y al acecho, mientras que el Montevideo City Torque viene tercero con 60, Nacional cuarto con 58 y Racing quinto con 57.

Pero Peñarol hace tres partidos que no gana por el Torneo Clausura y a pesar de que depende de sí mismo, el nivel futbolístico del equipo no está a la altura de las circunstancias y eso preocupa mucho en la interna aurinegra.

En tal sentido, Diego Aguirre apronta un equipo que tendrá un regreso importante, varias ausencias y una duda para enfrentar al Bohemio en un partido que no tendrá hinchas del Carbonero en el Prado.

Eduardo Darias frente a Rafael Haller y Federico Martínez, en el partido entre Liverpool y Peñarol por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

El regreso será el de Eduardo Darias a la mitad de la cancha en lugar de Thiago Espinosa respecto al equipo que salió a jugar frente a Juventud de Las Piedras, mientras que la duda aparece en el ataque con la presencia de Abel Hernández o Matías Arezo, aunque también cabe la posibilidad de que jueguen los dos y si eso ocurre, el técnico relegaría a un volante.

Por otra parte, son varias las ausencias que tendrá el Carbonero ya que Lucas Ferreira sigue con una lesión en la rodilla y este viernes será probado para ver si llega a ser parte del plantel o no, al tiempo que Franco Romero y el argentino Gonzalo Gelini continúan con la recuperación de sus respectivos desgarros.

El equipo que se perfila para enfrentar a Wanderers este sábado desde las 16:30 horas en el Parque Federico Omar Saroldi por la fecha 13 del Torneo Clausura es con Washington Aguerre en el arco; Ignacio alegre, Germán Pezzella, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera en la zaga: Eric Remedi y Nicolás Fernández en la mitad de la cancha; Javier Cabrera, Leonel Jaime y Eduardo Darias como volantes más adelantados y Abel Hernández o Matías Arezo en la delantera.