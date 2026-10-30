Pacha Espino fue apartado del plantel de Racing por otro acto de indisciplina, a días de mostrar la panza a los hinchas

Racing de Avellaneda sumó otro capítulo turbulento en la previa a su último partido como local en el año: Alfonso Espino fue separado del plantel por insultar a Sebastián Saja, director deportivo e ídolo del club. “Fue una falta de respeto total”, le dijeron desde el club a La Nación respecto a la conducta del lateral izquierdo.

Por tal motivo, el futbolista, que tuvo conversaciones por un posible regreso a Nacional, que en el clásico ante Independiente le había mostrado la panza a los hinchas, a quienes también insultó, no se entrenará más con el resto del equipo y deberá ir al predio Tita Mattiussi.

El gesto de Pacha Espino tras el clásico de Avellaneda. Foto: Captura.

No llegó a terminar el semestre y Espino se sumó a la lista de incorporaciones que, lejos de reforzar, a Racing solo le sumaron problemas dentro y fuera de la cancha. El exdefensor de Rayo Vallecano protagonizó un episodio de máxima tensión luego de la última práctica previa al duelo de la Academia y Aldosivi, que se medirán este viernes a las 21:15 en Avellaneda: insultó a Saja, el discutido director deportivo del club.

No se trató ni de una discusión, el jugador tuvo un accionar agresivo, incomprensible y repudiable”, le agregaron fuentes del club a La Nación sobre otro convulsionado episodio en una temporada para el olvido. Así, el lateral que apenas disputó cuatro encuentros con la casaca albiceleste y perdió la titularidad después de los primeros dos del semestre (ante Defensa y Justicia y Gimnasia), deberá entrenarse en soledad en el predio Tita, donde trabajan las divisiones juveniles.

El uruguayo no había sido parte de la nómina para el clásico con River, a raíz del episodio que protagonizó una vez concluido el duelo contra Independiente, en el Cilindro de Avellaneda, donde se había levantado la remera para mostrar la panza y después insultar a los hinchas de la Academia. En las redes sociales, después de ese hecho, el exlateral de Nacional había esbozado un pedido de disculpas.

Atención al gesto que le hizo el Pacha Espino a la hinchada de Racing, luego del empate 1-1 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda... ¿Opiniones?



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Sin embargo, un posteo no iba a borrar el recuerdo negativo de los hinchas ni cambiar su situación. En la tarde de este jueves, cuando Racing difundió la lista de convocados para el cruce con el Tiburón marplatense, Espino nuevamente había quedado marginado por Sebastián Romero, el entrenador interino.

Espino, lateral izquierdo de 34 años, llegó al club el pasado 2 de junio y acumuló 344 minutos disputados, distribuidos en cuatro encuentros, 13 convocatorias y ninguna acción destacada adentro de la cancha componen el breve pero negativo paso del uruguayo por Racing, al que llegó el 2 de junio para intentar suplir a un imprescindible como Gabriel Rojas, actualmente en Cruzeiro. Nunca se informó lesión por parte del club y cuando no jugó fue porque estuvo en el banco de suplentes.

La situación de Espino resulta sentenciada, más allá de haber firmado con Racing un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Ante la consulta de este medio sobre los pasos a seguir, desde la Academia dan por descontada la búsqueda de una salida del jugador en el libro de pases de este verano.

En base a La Nación / GDA.