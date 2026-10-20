"No aguanté una falta de respeto y reaccioné mal": Pacha Espino se disculpó tras la polémica en el clásico

Tras la polémica imagen que dejó al cierre del partido en el empate clásico 1-1 entre Racing e Independiente, Alfonso Espino publicó un comunicado a través de sus redes sociales donde se discupla con el hincha de La Academia por su actitud.

"Ayer, al terminar el clásico, tuve un episodio feo en la cancha. Quiero disculparme con toda la gente de Racing porque me equivoqué y, por eso, asumo las consecuencias de lo que sucedió", comenzó narrando el Pacha.

El lateral uruguayo se definió como un tipo "siempre respetuoso", pero se refirió a que tanto él como sus compañeros se fueron "frustrados con la situación", porque "el clásico era un partido que mis compañeros y yo queríamos ganar".

"En ese clima no aguanté una falta de respeto hacia mi persona y reaccioné mal, no hay dudas de eso. Por eso quería pedir disculpas, porque soy una persona honesta, que deja la vida en el lugar en el que toque estar. Siempre fui así, autoexigente, con deseos de ganar siempre y competir", continuó expresando el ex Nacional.

Habló además de su decisión de ir a Racing que fue "conociendo la grandeza del club y de su gente". "A las personas a las que le fallé les pido mil disculpas con el corazón en la mano. La situación me desbordó y me dejé llevar por el enojo, pero juro que una calentura no me define como persona ni como profesional", expresó el uruguayo.

Atención al gesto que le hizo el Pacha Espino a la hinchada de Racing, luego del empate 1-1 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda... ¿Opiniones?



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El Pacha manifiesta que va "a dar todo y más", para que Racing pueda estar arriba "donde siempre debe estar".

"Espero sepan entenderme. Asumo mi error y lo que me toca como consecuencia. Pero no quería dejar pasar más tiempo sin esta aclaración y mis sinceras disculpas con todos ustedes", concluyó.

La polémica

Tras el partido, el equipo se fue muy criticado por sus hinchas, pero lo que más captó la atención fue la reacción de Alfonso " Pacha " Espino , quien le mostró la panza a los hinchas y desató una oleada de críticas.

La actitud del uruguayo al cierre del partido molestó de gran manera a los fanáticos de la Academia, quienes han demostrado su desconformidad con el lateral en los últimos partidos. En el video de SportsCenter se percibe incluso la respuesta del lateral uruguayo a los hinchas, también con insultos.