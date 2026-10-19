Pacha Espino mostró la panza y devolvió insultos a hinchas de Racing; los números por los que es muy criticado

Racing e Independiente empataron 1-1 este domingo en casa de la Academia en una versión desteñida del clásico de Avellaneda, con ambos equipos en crisis, por la decimotercera fecha del Clausura del fútbol argentino. Matías Zaracho (28') puso en ventaja al local en el primer tiempo, al empujar el balón sobre la línea tras un cabezazo de Adrián "Maravilla" Martínez en El Cilindro. Pero el Rojo presionó en el arranque de la segunda mitad y llegó al empate desde el punto blanco, a través de Maxi Meza (65', de penal), que anotó con un tiro esquinado.

Tras el partido, el equipo se fue muy criticado por sus hinchas, pero lo que más captó la atención fue la reacción de Alfonso "Pacha" Espino, quien le mostró la panza a los hinchas y desató una oleada de críticas.

La actitud del uruguayo al cierre del partido molestó de gran manera a los fanáticos de la Academia, quienes han demostrado su desconformidad con el lateral en los últimos partidos. En el video de SportsCenter se percibe incluso la respuesta del lateral uruguayo a los hinchas, también con insultos.

Atención al gesto que le hizo el Pacha Espino a la hinchada de Racing, luego del empate 1-1 ante Independiente en el Clásico de Avellaneda... ¿Opiniones?



📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KB1sreu7bp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

La actitud del uruguayo molestó a los fanáticos y periodistas de la Academia, que se expresaron con frases como: "La culpa es del que lo trajo y pagó US$ 700 mil" y "que no se ponga más la camiseta de Racing".

Espino, lateral izquierdo de 34 años, llegó al club el 2 de junio pasado y desde entonces jugó apenas 249 minutos, repartidos en cuatro partidos, y dio una asistencia. Nunca se informó lesión por parte del club y cuando no jugó fue porque estuvo en el banco de suplentes.

“ESPINO LE MUESTRA LA PANZA A LA GENTE DE #RACING. ¡LADRÓN! 800 MIL DÓLARES POR AÑO SE LLEVA. ¿¡CÓMO NOS VA A GASTAR A LA GENTE DE RACING?!”. pic.twitter.com/5jbApYdWBd — Gonzalo Cardozo 🎙 (@GonzaCardozoOk) October 18, 2026

"Espino no existe en la historia de Racing"

Entre las críticas estuvo la de Flavio Azzaro, el periodista partidario y streamer, que volvió a criticar al presidente de Racing, Diego Milito. “Logró algo imposible: que todos los fines de semana digamos ‘este no puede jugar más en Racing’", expresó.

“No es culpa de Espino, chicos. Espino no existe en la historia de Racing. La culpa es del que lo trajo y pagó 700.000 dólares de contrato, más 700.000 de comisión para su representante", denunció Azzaro.