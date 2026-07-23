Pedro Porro cumplió con su abuelo y fue recibido como un héroe en su pueblo tras ganar el Mundial con España

Que los abuelos sean eternos. Luego de salir campeón del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, Pedro Porro, lateral de la selección de España y autor de dos goles durante la consagración, regresó a su pueblo donde fue recibido como un verdadero héroe, pero la bienvenida más linda sin dudas se la dio su abuelo. “Misión cumplida”, dijo el hombre del Tottenham, que publicó un emotivo video sus redes sociales.

Porro convirtió dos goles para la Furia Roja durante el Mundial y casualmente fueron sus primeros goles con la selección mayor. Uno ante Austria en octavos de final y otro frente a Francia en semifinales. Y cómo habrá gritado esos goles Antonio.

Pedro nación en Don Benito, una localidad de Badajoz de 40.000 habitantes y, mientras sus padres trabajaban, era su abuelo materno que lo llevaba a jugar al fútbol. "Su abuelo venía siempre: a los entrenos, a los partidos de casa y a los partidos de fuera. Con calor, frío o lluvia. Cuando hacíamos la convocatoria era uno más porque siempre estaba ahí", le contó a la web de FIFA, Carlos Moreno, entrenador de Porro cuando era niño.

Antonio su abuelo, fue entrevistado una vez que su nieto se consagró como campeón de la Copa del Mundo, no ocultó su emoción y manifestó que lo que más deseaba era darle una abrazo a Pedro. “Pues sí, hija. Deseo verlo con toda mi alma, mi corazón y mi vida. Lo he criado ahí donde estás sentado, con mi mujer, que en paz descanse, que ella lo ha llevado desde chico de arriba para abajo. Estoy cansado, llevo una semana muy mala, pero hay que hacer de tripas corazones y seguir luchando porque el nieto es el nieto y eso es lo que más vale en el mundo entero. Lo que haga falta, está aquí su abuelo”, dijo Antonio a las cámaras de la Agencia EFE y recordó cuando lo llevó al Rayo Vallecano con 14 años.

Este jueves Pedro Porro fue recibido por una multitud en las calles de Don Benito, pero el momento más emotivo sin dudas fue cuando le entregó la medalla de campeón del mundo a su abuelo.

"Es mi corazón, es mi alma, es mi vida, pero ahora ya pasa a ser la de vosotros", le dijo Antonio al público en referencia a su nieto, que luego tomó el micrófono.

"Esto es mucha emoción. La gente que tenga abuelos y abuelas sabe la emoción que da esto. Saben de mis principios y este el el fruto de que un niño como yo salga a cumplir sus sueños, esos se lo debo a el. EN fase de grupos me dijo que le trajera la Copa y se lo he podido cumplir.

🥹 El emotivo momento de Pedro Porro con su abuelo al ser recibido en Don Benito tras ser campeón del mundo



❤️ Su abuelo no pudo contener las lágrimas: "es mi corazón, es mi alma, es mi vida, pero ahora ya pasa a ser la de vosotros".



👏 Posteriormente, el lateral dombenitense… pic.twitter.com/bbua92xWem — Jesús Aljama (@JesusAljama_) July 23, 2026

En su cuenta de Instagram, Pedro ya había compartido un video en el que le entró la medalla a Antonio. “Está precioso. ¡Tomá! Es un orgullo esto, tu no sabes, aquí adentro (se señala el corazón). Ya tiene la medalla su abuelo aquí en casa”, dijo Antonio y Pedro agregó: “Misión cumplida”. Sin dudas.