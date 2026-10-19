Pedaleando y con Yerba Brava: el momento de sinergia entre jugadores e hinchas de Liverpool tras ganarle a Peñarol

Liverpool es el nuevo líder del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya luego de la disputa de la fecha 11. El negriazul aprovechó la derrota de Montevideo City Torque ante Albion y le ganó a Peñarol en el Viera para superar a los Ciudadanos en la cima. Después del partido, los hinchas y los jugadores compartieron un momento muy especial. Nadie quería irse a casa y la ilusión está de vuelta en Belvedere.

El año no comenzó de la mejor manera para el negriazul. La doble competencia fue un desafío, el equipo no pudo meterse en fase de grupos de Copa Libertadores, el andar en el Torneo Apertura no fue el mejor y terminó con el ciclo de Camilo Speranza como entrenador.

El experimentado Jorge Fossati tomó el mando, poco a poco los jugadores fueron asimilando la idea del Flaco y el resultado es un equipo muy sólido que recuperó la confianza y la rebeldía que le hizo ganar a Liverpool 10 títulos en los últimos siete años.

El pasado domingo en el Parque Viera le ganaron a Peñarol, el líder de la Anual, que prácticamente no inquietó al arquero Mathías Bernatene y quedó con un hombre menos al final del primer tiempo por la expulsión de Jesús Trindade. Los negriazules ya habían hecho méritos para abrir la cuenta y lo lograron a los 73 minutos cuando Federico Martínez sacó una volea de derecha que terminó contra el palo y siendo imposible de alcanzar para Washington Aguerre.

En bici y cantando cumbia: los jugadores de Liverpool y sus hinchas en el Viera

Una vez finalizado el partido, los jugadores del negriazul se quedaron en las instalaciones del estadio de Wanderers realizando algunos ejercicios regenerativos. Bajo las órdenes del preparador físico, se subieron a bicicletas fijas y mientras pedaleaban sonaba a todo lo alto “La cumbia de los trapos” de la banda argentina de cumbia, Yerba Brava.

Hasta entrenando los alientan. Los hinchas se estaban retirando a sus casas, pero vieron a los jugadores, se les acercaron y terminaron todos cantando la canchón: “Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¡Y dale, dale Ne, dale Ne”, entonaron los negriazules. ¡Qué momento el del Liverpool!