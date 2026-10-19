Satriano rescató un punto para el Getafe con su gol e integra el podio de los anotadores uruguayos en Europa

Cuesta arriba. Así estaba Getafe en su partido en el marco de la novena fecha de LaLiga de España donde no solo caía 1-0 ante Rayo Vallecano como local, sino que además tenía 10 futbolistas luego de que Djené fuera expulsado a los 28 minutos.

Pero fue en ese momento, de los más complicados del equipo Azulón, que apareció Martín Satriano. Fue titular, jugó los 90 minutos y se encargó de poner el gol con el que su equipo rescató un punto para llegar a nueve unidades en nueve partidos.

Luego de un centro desde la izquierda, el delantero uruguayo apareció por el segundo y con un toque corto —que también terminó empujando su rival— la pelota terminó dentro de la red y valió su gol en el Coliseum Alfonso Pérez.

UN RECURSO PARTICULAR PARA MARCAR EL GOL DEL EMPATE: el uruguayo Martín Satriano se elevó con el pie hacia adelante para ganarle la posición al defensor y poner el 1-1 de Getafe vs. Rayo Vallecano en la fecha 9 de #LaLiga. Su último tanto había sido el 7 de septiembre ante Celta. https://t.co/5CRTsWLh7M — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Para Satriano, que estuvo en la convocatoria de Diego Forlán pero no pudo jugar por lesión, se trató de su octavo gol en el 2026 —entre el final de la pasada temporada y el inicio de la actual— que lo deja como el tercer uruguayo con más festejos en el año en el fútbol europeo.

El surgido en Nacional y con pasado por el Inter de Milán y Lyon, es solamente superado por dos jugadores en ese ranking y son: Rodrigo Zalazar que tiene 15 goles tras lo hecho con Sporting Braga y Sporting CP y Federico Valverde que llegó a 10 con Real Madrid.

Los números de Martín Satriano en Getafe.

Los números de Martín Satriano, vía Sofascore.