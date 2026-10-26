La tradición del Athletic tras el debut de Txus Vizcay: sus amigos se treparon arriba de su auto para festejar

Hay sueños que se cumplen dentro de una cancha y se festejan más allá de sus límites. Txus Vizcay vivió un día inolvidable el domingo: debutó oficialmente con el primer equipo del Athletic de Bilbao en LaLiga de España y, cuando se retiraba del estadio San Mamés, sus amigos lo esperaron para darle una bienvenida tan efusiva como particular. Se abalanzaron sobre el auto del delantero y varios se treparon al automóvil para celebrar el momento. Las imágenes, difundidas en redes sociales, no tardaron en circular.

Vizcay, delantero navarro de 21 años, ingresó a los 84 minutos en lugar de Iñaki Williams, en la goleada 4-0 frente al Getafe por LaLiga. Su estreno llegó después de un buen comienzo de temporada en el Bilbao Athletic, donde llevaba cuatro goles en ocho partidos. Fue, además, el jugador número 664 en debutar oficialmente con el primer equipo rojiblanco.

“Día inolvidable para mí, vengo soñando con este momento desde hace seis años que llegué aquí. Lo he vivido muy intensamente. Ha habido nervios, pero una vez he pisado el campo todo ha ido increíble. Sueño hecho realidad”, expresó el atacante tras cumplir su objetivo.

En el Athletic de Bilbao solo pueden jugar futbolistas nacidos en la región de Euskal Herria o que se formaron en clubes de la región. El club vasco tiene grandes costumbres.

En Bilbao tienen unas de las tradiciones más bonitas.



Cuando un juvenil debuta en el primer equipo del Athletic, sus amigos van a recibirlo tras el partido para felicitarlo y cantar con él. Le ocurrió ayer a Txus Vizcay.



Lo lindo del fulbo. pic.twitter.com/qe6oHppBkH — Juez Central (@Juezcentral) October 26, 2026

Athletic de Bilbao, un club con tradición:

El festejo de los amigos de Vizcay fue la cara más espontánea de una jornada especial, algo que se acostumbra en el club, pero el debut también conecta con una tradición institucional del Athletic: el club reconoce a los clubes amateurs que contribuyen a formar a los futbolistas que llegan a Primera.

Es una manera de destacar que el camino hacia San Mamés no empieza únicamente en el Athletic de Bilbao, sino también en los clubes que acompañan a los jugadores en sus primeros pasos. Cuando los canteranos debutan en primera división, el club vasco invita al estadio a las instituciones que formaron parte en la formación del futbolista.

Vizcay se formó inicialmente en el Oberena de Pamplona antes de incorporarse a la estructura del Athletic hace seis años. Su debut ante Getafe fue un premio a su rendimiento y un nuevo paso en una carrera que ahora busca consolidarse en el primer equipo. Mientras tanto, sus amigos se encargaron de que la celebración de ese estreno también tuviera su propia historia.