“Hice una de más”: el inesperado blooper de un periodista peruano en la previa a Cienciano vs. City Torque
El estadio Garcilaso de la Vega, a 3.362 metros sobre el nivel del mar, es una verdadera fortaleza para el equipo incaico y un periodista intentó medir los efectos de la altura.
Los números hablan por sí solos: en los últimos dos partidos por Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano convirtió 10 goles y esta noche (21:30 por DSports y DGO) recibe a Montevideo City Torque por los cuartos de final. Los 3.362 metros de altura sobre el nivel del mar del recinto sin duda le dan una ventaja al equipo peruano que persigue su anhelo de volver a consagrarse campeón del este torneo, que ya consiguió en 2003.
Cienciano, dirigido por Horacio Melgarejo, fue muy superior en sus dos últimos encuentros como local. Vapuleó 6-1 a Botafogo, cayendo después 1-0 en Brasil, y venía de golear 4-0 a Lanús para dar vuelta el 0-2 en Buenos Aires en el duelo de playoffs. “La ilusión siempre está, pero todavía falta mucho. Es normal que la hinchada de Cienciano y todo el país se ilusione con la entrega de este equipo, pero debemos ir paso a paso y con seriedad”, afirmó el entrenador del equipo cusqueño.
Marcelo Méndez, entrenador de City Torque, que eliminó a Tigre de Argentina en la fase previa, no desconoce del poderío del equipo rival jugando en la altura. “Nos debemos defender con la pelota y tratar de hacerle daño a un rival que allí se hace difícil”, reconoció Méndez y dijo que los Ciudadanos deben "jugar el partido con inteligencia" porque enfrentan a "un gran rival que en sus últimos partidos en Copa Sudamericana hizo muchos goles" y eso "habla de un poderío ofensivo".
“Hice una de más”: un periodista peruano probó los efectos de la altura y terminó mal
Rodrigo Morales, periodista de DSports para Perú y en transmisión en vivo, decidió hacer un esfuerzo físico para ver cómo respondía su físico a los efectos de la altura. Comenzó bien, subiendo los escalones de un edificio en una de las plazas de la ciudad al estilo Rocky Balboa y sin inconveniente físicos, pero se dejó llevar.
Bajó las escaleras caminando, comenzó a correr otra vez y lo peor vino cuando intentó un salto. Termino trastabillando hasta que se cayó en plena calle. Sus compañeros no pudieron evitar las carcajadas y él mismo se tomó la situación con humor. “Hice una de más”, confesó. “¿Estás bien? Más allá del tropezón”, le consultaron sus compañeros en el piso.
¡LA ALTURA DE CUSCO FUE MUCHO PARA RODRIGO! 💥— DSPORTS (@DSports) September 10, 2026
😅 @cejamorales hizo una jugada de más y no terminó bien. #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/kOSpSavpQh
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