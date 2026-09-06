El gesto de Ronald Araujo con el pequeño hincha de Liverpool que se hizo famoso por su historia con Salah

Hay historias que trascienden al fútbol y que encuentran en los protagonistas de este deporte una manera de devolver todo el cariño que reciben. Ronald Araujo, defensor uruguayo del Liverpool, tuvo un gesto que emocionó a Isaac Kearney, un pequeño hincha de los Reds que se hizo conocido en todo el mundo por su historia de superación y por su admiración por Mohamed Salah.

Isaac nació con síndrome de Wolf-Hirschhorn, un trastorno genético poco frecuente que afecta su crecimiento y desarrollo. Su familia comparte su día a día en redes sociales y el niño se convirtió en un hincha muy querido por los jugadores y seguidores del Liverpool. En 2025, además, protagonizó junto a Salah y Virgil van Dijk un video que se hizo viral y que superó los 122 millones de reproducciones.

Ahora fue Araújo quien tuvo un detalle especial con él. El uruguayo le regaló su camiseta del Liverpool, autografiada y acompañada por una dedicatoria en inglés. El mensaje dice: “Para Isaac, con mucho amor. Nunca caminarás solo. Bendiciones”, en una clara referencia al “You'll Never Walk Alone”, el histórico himno del club de Anfield.

La madre de Isaac, que junto a su padre administra las redes sociales del niño, compartió el momento y agradeció públicamente al defensor uruguayo. “¡Tengo a un niño muy feliz hoy! Ronald Araujo, qué tipazo”, escribió la familia en la publicación de Instagram de Isaac, que posó junto a la camiseta del uruguayo.

Isaac posando con la camiseta que le regaló Ronald Araujo.

"Liverpool nos hizo llegar un regalo para Isaac. Se lo voy a llevar a Isaac ahora y les voy a mostrar su reacción", anunció la madre del niño en las redes sociales. "El club te mandó esto, ¿querés ver lo que hay adentro?", le preguntó al niño, que esperaba que fuera una nueva camiseta y terminó agradeciéndole a Ronald Araujo y diciéndole que le gustaría ir a verlo jugar. En cualquier momento habrá un encuentro entre los dos.

La historia de Isaac con Salah

El gesto de Araújo tiene todavía más significado por la historia que Isaac construyó durante los últimos años con Mohamed Salah. El pequeño hincha de Liverpool tiene al egipcio como uno de sus grandes ídolos. La relación entre ambos se hizo conocida después de aquel video viral de Navidad de 2024, cuando Salah y Van Dijk sorprendieron a Isaac en su escuela. Posteriormente, el niño tuvo la oportunidad de visitar al plantel del Liverpool y seguir compartiendo momentos con sus futbolistas.

Salah ya no juega más en Liverpool, pero eso no terminó con ese vínculo. Cuando el egipcio dejó Anfield para incorporarse al Trabzonspor de Turquía, Isaac continuó apoyándolo. De hecho, el pequeño y su familia viajaron a Turquía invitados por el club turco para que pudiera reencontrarse con su ídolo. Trabzonspor organizó la sorpresa y llevó a Isaac hasta el centro de entrenamiento, donde Salah se encontró con él sin saber que estaría allí. El momento terminó con un abrazo entre ambos y se convirtió nuevamente en una escena que recorrió las redes sociales.

Isaac incluso había publicado un mensaje de despedida para Salah cuando el delantero dejó Liverpool: “Siempre te apoyaré, juegues donde juegues”, le escribió al futbolista egipcio.

Wolf-Hirschhorn sendromuyla mücadele eden minik Liverpool taraftarı Isaac Kearney, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah’ı görmek için Trabzon’a geldi.



Isaac’in Trabzon’daki buluşma sürecine ilişkin hazırlanan kamera arkası görüntüleri, ziyaretin perde arkasındaki duygu dolu anları… pic.twitter.com/8YPfiAbWqE — Trabz10 TV (@Trabz10TV) August 19, 2026

Araujo podría ser el nuevo jugador favorito de Isaac:

En Liverpool, Isaac también comenzó a generar un vínculo con otros futbolistas del plantel. El propio Araujo había tenido anteriormente un intercambio con el niño en redes sociales, después de que Isaac publicara contenido relacionado con el defensor uruguayo.

El gesto de este fin de semana fue un paso más: Araújo decidió regalarle una camiseta utilizada por él con el Liverpool y dejarle una dedicatoria personal. El defensor uruguayo fue titular como lateral derecho en la victoria frente a Ipswich Town por 2-0. Con él en cancha (ya había ingresado en los dos partidos anteriores), los Reds no han recibido goles en contra.

Para Isaac, que durante años encontró en Salah una de sus grandes referencias dentro del fútbol, ahora apareció otro protagonista especial: un uruguayo que llegó recientemente a Anfield después de completar una cesión de una temporada desde Barcelona y que eligió el número 33 para su etapa en los Reds.

Y la frase que Araújo dejó escrita en la camiseta resume buena parte de la historia: “Nunca caminarás solo”. En un club cuya identidad está profundamente ligada a ese mensaje, el uruguayo encontró una manera sencilla de hacer feliz a uno de sus hinchas más especiales.