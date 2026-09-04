Ronald Araujo fue titular en el triunfo de Liverpool y sigue sin recibir goles cuando el uruguayo está en cancha

Tercer partido de Premier League para Liverpool y tercera presencia para Ronald Araujo, con la particularidad de que esta vez fue desde el arranque y, además, no fue como zaguero, sino como lateral derecho. En esta ocasión, el riverense jugó sobre la banda cuando Virgil Van Dijk y Jeremy Jacquet lo hicieron en la zona central de la defensa.

Otro dato positivo es que disputó los 90 minutos y lo hizo con un rendimiento más que aceptable en la victoria por 2-0 de Liverpool ante Ipswich Town, que se convirtió en la primera desde que inició la temporada liguera, teniendo en cuenta que había sufrido dos empates —ambos 2-2— en sus dos primeros encuentros.

Dos goles de Alexander Isak, a los 6' y 9', le permitieron jugar con otra tranquilidad al equipo de Andoni Iraola que tuvo a Ronald Araujo en una faceta de mucho ida y vuelta porque cuando se lo permitió el equipo rival trepó por su sector, además de poner varias pelotas de peligro en el área con laterales largos.

Sus números, sin ir más lejos, indican que ganó los seis duelos aéreos que disputó y se impuso en tres de los cuatro que enfrentó por el suelo. Cerró con un 84% de pases precisos, con el detalle a destacar que concretó 16 de los 20 intentos en campo rival, lo que muestra también su incidencia en el ataque, en una posición que no desconoce, pero que no suele ser habitual para él. A su vez, finalizó con dos regates completados en las tres ocasiones que intentó quitarse un rival.

El otro detalle a tener en cuenta es que desde que Ronald Araujo está en Liverpool, al equipo no le hacen goles con él en cancha. Las dos veces que ingresó lo hizo con el encuentro con resultado negativo para los suyos por 2-1 y lo terminó empatando, mientras que en esta ocasión jugó los 90 y Alisson no sufrió goles.

Liverpool se prepara ahora para jugar entre semana un partido muy importante ante Atlético de Madrid en lo que será el estreno en UEFA Champions League, para luego volver a jugar por Premier League frente al Fulham, para tener después su primer duelo uruguayo ante el Tottenham de Rodrigo Bentancur por la Copa de la Liga de Inglaterra.