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El País Ovación Fútbol

Es oficial: Ronald Araujo fue presentado como nuevo futbolista del Liverpool a préstamo por una temporada

El Barcelona, dueño del pase del jugador uruguayo de 27 años, anunció también el acuerdo que será "hasta el 30 de junio 2027" por medio de sus redes sociales.

El País
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10/08/2026, 14:42
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Ronald Araujo con la camiseta de Liverpool
Ronald Araujo con la camiseta de Liverpool
Foto: Prensa Liverpool.

Liverpool oficializó la contratación de Ronald Araujo. El uruguayo de 27 años defenderá al camiseta del conjunto británico a préstamo desde el Barcelona por una temporada, ya que el vínculo llegará a su fin el 30 de junio de 2027.

"Hemos acordado la cesión de Ronald Araujo, procedente del FC Barcelona, ​​para la temporada 2026-27, sujeta a la obtención del permiso de trabajo y a la autorización internacional", así anunció el conjunto británico el acuerdo por el futbolista que acudió al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos con la selección de Uruguay, pero no tuvo minutos a raíz de una lesión.

"Me muero por empezar. Estoy muy, muy feliz", comentó Araujo tras firmar su contrato con el Liverpool en el sitio oficial del conjunto inglés. Y ya se sabe que usará la camiseta número 33.

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"Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar", añadió.

"Creo que fue la jugada ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era una jugada que tenía que hacer. Tan pronto como me enteré de ese interés por parte del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido", remarcó.

"Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Me alegro por el interés que ha despertado y ha sido la decisión correcta en el momento adecuado", concluyó el defensor.

La despedida del Barcelona

Ronald Araujo en el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona.
Ronald Araujo en el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona.
Foto: AFP.

Incluso el propio Barcelona, dueño del pase del oriundo de Rivera, informó acerca del acuerdo que alcanzó con el club británico. "Ronald Araujo, cedido al Liverpool FC. El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!", detalló el elenco catalán.

Cabe destacar que el pasado viernes surgió la información del posible acuerdo para que Araujo pudiera continuar su carrera profesional en la Premier League.

Según informó el medio español Sport, Liverpool se haría cargo del 100% del salario del futbolista uruguayo y se guardaría una opción de compra teniendo en cuenta que Araujo tiene contrato con Barcelona hasta 2031.

De esta forma el zaguero de 27 años se despidió del Barcelona tras ocho años —cuando llegó a reforzar el Barcelona B— y un total de 213 partidos con el plantel principal del conjunto culé, al que ascendió en 2019, y con el que marcó 14 goles. A su vez, ganó ocho títulos al quedarse en tres ocasiones con LaLiga, dos veces con la Copa del Rey y tres veces con la Supercopa de España.

Los altibajos de Ronald Araujo

Con un agónico gol de Ronald Araujo, Barcelona venció 2-1 a Girona en la hora del derbi catalán.
Con un agónico gol de Ronald Araujo, Barcelona venció 2-1 a Girona en la hora del derbi catalán
Foto: AFP.

En su última temporada, Ronald Araujo tuvo altibajos defendiendo la camiseta del Barcelona teniendo en cuenta que comenzó sumando varios minutos, pero poco a poco su regularidad cayó hasta que en noviembre tomó la decisión de pedir una licencia temporal que lo llevó a realizar un viaje priorizando su salud mental. En su regreso en solamente tres ocasiones disputó los 90 minutos.

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