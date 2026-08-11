"Me llevo muchísimos recuerdos": Ronald Araujo se despidió de Barcelona con un mensaje en sus redes sociales

Liverpool presentó este lunes a Ronald Araujo quien llega desde el Barcelona por una temporada a préstamo. Tras viajar pero no jugar en el Mundial 2026, el futbolista de 27 años dejó en claro su entusiasmo de poder comenzar este periplo por el fútbol británico. “Me muero por empezar. Estoy muy feliz”, insistió.

Horas después de su presentación, la cual incluyó una entrevista compartido por los Reds, el uruguayo se despidió, de manera momentánea, del equipo culé. "Toca afrontar un nuevo reto. Después de ocho años, me llevo conmigo muchísimos recuerdos lindos, aprendizajes y, sobre todo, muchas personas que formaron parte de este camino. Siempre agradecido, culers!", expresó Araujo a través de sus redes sociales.

El zaguero, que integró la lista de 26 jugadores de la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026, usará la camiseta número 33 en Liverpool. Además, añadió lo siguiente en diálogo con la web oficial del conjunto inglés: “Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar”.

Watch Ronald Araujo's first interview after signing on loan for the Reds over on All Red Video 📺 — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

Araujo venía de una temporada con altibajos en el Barcelona. Sufrió algunas lesiones y en el pasado diciembre pidió una licencia para atender su salud mental. En enero de este año volvió al elenco que dirige técnicamente el alemán Hansi Flick para disputar la segunda parte de la campaña donde solo completó los 90 minutos en tres partidos.

En ese sentido, el futbolista que no pudo disputar ninguno de los tres partidos de la Celeste en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos enfatizó sobre la importancia de su arribo al Liverpool.

“Creo que fue la jugada ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era una jugada que tenía que hacer. Tan pronto como me enteré de ese interés por parte del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido”, expresó el defensor.

“Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Me alegro por el interés que ha despertado y ha sido la decisión correcta en el momento adecuado”, concluyó Araujo que jugará en una de las ligas más importantes del mundo como es la Premier League.