Ronald Araujo tras convertirse en nuevo futbolista de Liverpool: “Fue la jugada ideal para mi carrera”

Se hizo oficial el acuerdo entre Liverpool y Barcelona para que Ronald Araujo juegue en los Reds por una temporada a préstamo. Tal es así que el futbolista de 27 años dejó en claro su entusiasmo de poder comenzar este periplo por el fútbol británico. “Me muero por empezar. Estoy muy, muy feliz”, instó.

Se confirmó que el zaguero, que integró la lista de 26 jugadores de la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026, usará la camiseta número 33 en Liverpool. Además, añadió lo siguiente en diálogo con la web oficial del conjunto inglés: “Estoy muy contento de estar aquí en este enorme club con mucha historia. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo, de empezar a jugar, y estoy muy motivado y con muchas ganas de empezar”.

Araujo venía de una temporada con altibajos en el Barcelona. Sufrió algunas lesiones y en el pasado diciembre pidió una licencia para atender su salud mental. En enero de este año volvió al elenco que dirige técnicamente el alemán Hansi Flick para disputar la segunda parte de la campaña donde solo completó los 90 minutos en tres partidos.

En ese sentido, el futbolista que no pudo disputar ninguno de los tres partidos de la Celeste en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos enfatizó sobre la importancia de su arribo al Liverpool.

Ronald Araujo con la camiseta de Liverpool Foto: Prensa Liverpool.

“Creo que fue la jugada ideal para mí en esta etapa de mi carrera. Creo que era una jugada que tenía que hacer. Tan pronto como me enteré de ese interés por parte del Liverpool, todo se puso en marcha muy, muy rápido”, expresó el defensor.

“Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Me alegro por el interés que ha despertado y ha sido la decisión correcta en el momento adecuado”, concluyó Araujo que jugará en una de las ligas más importantes del mundo como es la Premier League.

La presentación de Liverpool

Ronald Araujo firma su contrato con Liverpool Foto: @LFC.

Liverpool anunció la contratación de Araujo por medio de un comunicado que lanzó en sus redes sociales. "Hemos acordado la cesión de Ronald Araujo, procedente del FC Barcelona, ​​para la temporada 2026-27, sujeta a la obtención del permiso de trabajo y a la autorización internacional", detalla el texto.

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

Araujo arriba al equipo que encabeza técnicamente el español Andoni Iraola, que tendrá la meta de armar un conjunto competitivo para volver a pelear la Premier League e ilusionarse con la Champions League.

